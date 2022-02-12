Как давно вы мыли... выключатель? 11 "проблемных мест", которые создают общее ощущение бардака

1. Начните со входа



Протрите пыль с дверного звонка (да, он тоже пылится). По словам Корнелии, чистый почтовый ящик, панель или кнопка звонка и свежий коврик — половина успеха любой уборки.



2. Протрите… розетки



При уборке часто упускают из виду мелкие детали, но они снижают общее впечатление чистоты. “Когда квартиру готовят к продаже или сдаче в аренду, все должно быть безупречно, включая розетки и выключатели”, — объясняет Корнелия Августин. Этот совет можно применить и в собственном доме: задайте себе вопрос, когда вы в последний раз протирали рамки выключателей и розеток?



3. Спрячьте бытовую химию с глаз



После уборки не забудьте убрать все чистящие средства и тряпки в шкафы: флаконы с яркими этикетками и крышками создают визуальный шум.



4. Распутайте провода



Скопление зарядок и проводов нарушает зрительную чистоту интерьера. “Желательно, чтобы незакрепленные вилки и провода были скрыты с виду. Есть множество способов организовать и замаскировать хаос от проводов, если вы заранее не решили проблему с розетками”, — объясняет Дарья Полозкова.



5. Порядок на холодильнике



Расписание детских занятий, памятные открытки и списки покупок, прикрепленные множеством магнитов — все это создает визуальный хаос на дверце холодильника.

Хотите опрятную кухню — уберите магниты с глаз долой (например, на боковую стенку). Сократите количество вещей под магнитами до минимального разумного количества.

6. Правило пяти вещей



Постарайтесь не загромождать вещами видимые поверхности. “Продумайте постоянные места для хранения и по возможности оставляйте на столешнице не более пяти предметов”, — советует Корнелия Августин.



7. Инвестируйте в контейнеры



Беспорядок легко спрятать за дверцей шкафа, но на открытой полке — все на виду. Убирайте вещи в контейнеры!