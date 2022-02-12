Как давно вы мыли... выключатель? 11 "проблемных мест", которые создают общее ощущение бардака
Немецкая редакция Houzz поговорила со специалистами по хоумстейджингу — декораторами, которые помогают клиенту “навести лоск” в доме перед продажей, сдачей в аренду или фотосъемкой. Какие проблемные точки создают ощущение плохо убранного дома — рассказывают Дарья Полозкова из Immo-Staging и Корнелия Августин.
1. Начните со входа
Протрите пыль с дверного звонка (да, он тоже пылится). По словам Корнелии, чистый почтовый ящик, панель или кнопка звонка и свежий коврик — половина успеха любой уборки.
2. Протрите… розетки
При уборке часто упускают из виду мелкие детали, но они снижают общее впечатление чистоты. “Когда квартиру готовят к продаже или сдаче в аренду, все должно быть безупречно, включая розетки и выключатели”, — объясняет Корнелия Августин. Этот совет можно применить и в собственном доме: задайте себе вопрос, когда вы в последний раз протирали рамки выключателей и розеток?
3. Спрячьте бытовую химию с глаз
После уборки не забудьте убрать все чистящие средства и тряпки в шкафы: флаконы с яркими этикетками и крышками создают визуальный шум.
4. Распутайте провода
Скопление зарядок и проводов нарушает зрительную чистоту интерьера. “Желательно, чтобы незакрепленные вилки и провода были скрыты с виду. Есть множество способов организовать и замаскировать хаос от проводов, если вы заранее не решили проблему с розетками”, — объясняет Дарья Полозкова.
5. Порядок на холодильнике
Расписание детских занятий, памятные открытки и списки покупок, прикрепленные множеством магнитов — все это создает визуальный хаос на дверце холодильника.
Хотите опрятную кухню — уберите магниты с глаз долой (например, на боковую стенку). Сократите количество вещей под магнитами до минимального разумного количества.
6. Правило пяти вещей
Постарайтесь не загромождать вещами видимые поверхности. “Продумайте постоянные места для хранения и по возможности оставляйте на столешнице не более пяти предметов”, — советует Корнелия Августин.
7. Инвестируйте в контейнеры
Беспорядок легко спрятать за дверцей шкафа, но на открытой полке — все на виду. Убирайте вещи в контейнеры!
Дарья Полозкова советует использовать нейтральные по цвету и схожие по дизайну и материалу емкости для хранения: “Например, я рекомендую разливать шампуни и гели для душа во флаконы одного дизайна”. То же самое касается хранения круп, муки, макарон и специй на кухне.
8. В ванной: на виду только необходимое
“Проверьте, как висят полотенца и как хранится косметика, моющие и чистящие средства. Бытовую химию можно спрятать в шкаф. Вокруг раковины лучше разместить только самое необходимое”, — рекомендует Дарья.
9. Пользуйтесь корзинами для сортировки белья
“Грязное белье портит внешний вид любой комнаты. Груда одежды в ванной или рядом с кроватью всегда производит непривлекательное впечатление”, — говорит Дарья и советует использовать для белья декоративные корзины, желательно без крышек.
Ставьте их именно в тех местах дома, где регулярно скапливается грязная одежда.
10. Порядок у кровати
Положите на прикроватный столик или тумбочку только самое необходимое. Все остальные вещи уберите в ящики или шкаф, чтобы они не лежали на виду.
11. Место для пылесоса и глажки
Полезные бытовые приборы важны, но не всегда красят вид комнат. Кроме того, они притягивают к себе пыль под воздействием электромагнитного поля. Уберите пылесосы, утюги и другие приборы из видимых зон. Если во время ремонта вы не подумали о подходящем месте хранения гладильной доски, выделите для нее место в шкафу или сбоку от него. Найдите аналогичные тайные места и для других бытовых приборов.