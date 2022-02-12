БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ | Не только Tarbeklaas: открылась роскошная выставка об истории стекольной промышленности Эстонии

Посетитель может ознакомиться со стеклом во всей его красе — экспозиция начинается найденными в Эстонии древнейшими предметами из стекла и заканчивается современной стекольной продукцией.

Не только для фанатов Tarbeklaas

На выставке представлена продукция всех значимых стекольных мастерских и фабрик Эстонии, что позволяет посетителю проследить весь путь художественного и технологического развития стекольного производства от мутных листов стекла до сверкающих зеркал и хрусталя. Обширная экспозиция основана на уникальном собрании Эстонского исторического музея, а также включает в себя лучшие образцы из других музеев и частных коллекций. Помимо предметной части выставка дает представление о развитии стекольного производства, с которым знакомят уникальные архивные кадры, а также о том, как в настоящее время производится стекло на стекольной фабрике в Ярваканди.

Также в выставочном пространстве имеются интерактивные зоны, которые позволяют поразмышлять о значении и свойствах стекла. Зеркала, мир цветного стекла, битое стекло — ведь стекло хрупкое по своей природе. Помимо восприятия стекла как материала интерактивные зоны, безусловно, предоставляют прекрасную возможность запечатлеть себя среди всей этой стеклянной красоты.

Отрасль промышленности с длинной историей

Производство стекла в Эстонии имеет давнюю историю. На протяжении четырех столетий этот уникальный материал со сложными технологическими свойствами производился почти в каждом уголке Эстонии. Промышленное производство стекла началось в 1628 году на острове Хийумаа, в принадлежавшей помещику шведского происхождения Якобу де ла Гарди стекольной мастерской в деревне Хюти, а в XVIII веке подобные мастерские работали уже повсюду в Эстонии.