Дизайн и интерьер
12.02.2022, 14:15

БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ | Не только Tarbeklaas: открылась роскошная выставка об истории стекольной промышленности Эстонии

 
Foto: Mart Laul / Eesti Ajaloomuuseum
В здании конюшни замка Маарьямяэ открылась выставка "Стекольные мастера. История стекольной промышленности Эстонии", которая предлагает целостный обзор истории стекольной промышленности и важнейших производителей стекла в Эстонии.

Посетитель может ознакомиться со стеклом во всей его красе — экспозиция начинается найденными в Эстонии древнейшими предметами из стекла и заканчивается современной стекольной продукцией.

Не только для фанатов Tarbeklaas

На выставке представлена продукция всех значимых стекольных мастерских и фабрик Эстонии, что позволяет посетителю проследить весь путь художественного и технологического развития стекольного производства от мутных листов стекла до сверкающих зеркал и хрусталя. Обширная экспозиция основана на уникальном собрании Эстонского исторического музея, а также включает в себя лучшие образцы из других музеев и частных коллекций. Помимо предметной части выставка дает представление о развитии стекольного производства, с которым знакомят уникальные архивные кадры, а также о том, как в настоящее время производится стекло на стекольной фабрике в Ярваканди.

Также в выставочном пространстве имеются интерактивные зоны, которые позволяют поразмышлять о значении и свойствах стекла. Зеркала, мир цветного стекла, битое стекло — ведь стекло хрупкое по своей природе. Помимо восприятия стекла как материала интерактивные зоны, безусловно, предоставляют прекрасную возможность запечатлеть себя среди всей этой стеклянной красоты.

Отрасль промышленности с длинной историей

Производство стекла в Эстонии имеет давнюю историю. На протяжении четырех столетий этот уникальный материал со сложными технологическими свойствами производился почти в каждом уголке Эстонии. Промышленное производство стекла началось в 1628 году на острове Хийумаа, в принадлежавшей помещику шведского происхождения Якобу де ла Гарди стекольной мастерской в деревне Хюти, а в XVIII веке подобные мастерские работали уже повсюду в Эстонии.

Золотой век нашей стекольной промышленности наступил после обретения Эстонией государственности, когда появились фабрики, базирующиеся на местном капитале, и началось обучение эстоноязычных мастеров. На мировой уровень местная стекольная продукция вышла в 1934 году, когда прогрессивный промышленник Йоханнес Лоруп открыл в Таллинне современный завод, где помимо стекла впервые начали изготавливать полухрусталь и хрусталь. После установления советской власти предприятие Лорупа было национализировано и стало называться Tarbeklaas.

Сегодня единственным производителем стекла в Эстонии является стекольная фабрика в Ярваканди, где производится, в основном, стеклянная тара.

Выставка Исторического музея открыта в здании конюшни замка Маарьямяэ начиная с 11.02.2022.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии