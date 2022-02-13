Выбираем розетки и выключатели. Это важно знать до начала ремонта
Розетки и выключатели — неотъемлемая часть системы коммуникаций в любом доме. Но часто эти приспособления совершенно не вписываются в концепцию помещения. INMYROOM попросил Павла Герасимова, дизайнера студии Geometrium, дать несколько полезных рекомендаций по выбору электрических устройств.
Рассмотрим пять основных советов, на что обратить внимание и как не ошибиться с выбором.
1. Определитесь с типом проводки
Проводки делятся на два вида:
- скрытые — кабель остается незаметным, т.к. спрятан в стене. Это самый популярный тип проводки для монтажа внутренних розеток и выключателей;
- открытые — кабель фиксируется на стене и находится в поле зрения. Обычно такие проводки устанавливают в лофтах поверх бетона или в домах из сруба. Чтобы ничего не бросалось в глаза, лучше выбрать черный кабель для контраста.
2. Спланируйте заранее размещение розеток и выключателей
Необходимо заранее предусмотреть, как и где именно будут размещены все электроприборы. Вспомните, у кого в семье какие девайсы и часто ли вы собираетесь ими пользоваться.
Все розетки и выключатели должны располагаться в доступных местах.
3. Определитесь с цветом и формой приборов
С точки зрения дизайна розетки и выключатели могут служить своеобразным акцентом или, наоборот, не выделяться в интерьере.
К примеру, для помещения в стиле футуризм подойдут устройства с закругленными углами.
4. Подумайте о соответствии розетки и поверхности
На гладких окрашенных стенах розетки рекомендуется скрывать, при этом на светлых и темных поверхностях лучше размещать приборы соответствующего цвета.
Контрастные устройства ярких оттенков следует устанавливать на кирпичных или деревянных стенах.
5. Задумайтесь о контрастных сочетаниях с белыми стенами
Чтобы не загромождать светлый интерьер, не стоит злоупотреблять черными розетками и выключателями на белых стенах. То же самое касается и бежевых аналогов — различие оттенков будет создавать ощущение грязных пятен.
А вот на бежевые стены можно монтировать светлые устройства — это будет смотреться эстетично с плинтусами смежных тонов.