Выбираем розетки и выключатели. Это важно знать до начала ремонта

Рассмотрим пять основных советов, на что обратить внимание и как не ошибиться с выбором.

1. Определитесь с типом проводки



Проводки делятся на два вида:

- скрытые — кабель остается незаметным, т.к. спрятан в стене. Это самый популярный тип проводки для монтажа внутренних розеток и выключателей;

- открытые — кабель фиксируется на стене и находится в поле зрения. Обычно такие проводки устанавливают в лофтах поверх бетона или в домах из сруба. Чтобы ничего не бросалось в глаза, лучше выбрать черный кабель для контраста.

2. Спланируйте заранее размещение розеток и выключателей



Необходимо заранее предусмотреть, как и где именно будут размещены все электроприборы. Вспомните, у кого в семье какие девайсы и часто ли вы собираетесь ими пользоваться.

Все розетки и выключатели должны располагаться в доступных местах.

3. Определитесь с цветом и формой приборов



С точки зрения дизайна розетки и выключатели могут служить своеобразным акцентом или, наоборот, не выделяться в интерьере.

К примеру, для помещения в стиле футуризм подойдут устройства с закругленными углами.

4. Подумайте о соответствии розетки и поверхности



На гладких окрашенных стенах розетки рекомендуется скрывать, при этом на светлых и темных поверхностях лучше размещать приборы соответствующего цвета.

Контрастные устройства ярких оттенков следует устанавливать на кирпичных или деревянных стенах.

5. Задумайтесь о контрастных сочетаниях с белыми стенами



Чтобы не загромождать светлый интерьер, не стоит злоупотреблять черными розетками и выключателями на белых стенах. То же самое касается и бежевых аналогов — различие оттенков будет создавать ощущение грязных пятен.

А вот на бежевые стены можно монтировать светлые устройства — это будет смотреться эстетично с плинтусами смежных тонов.