Как создать гармоничный интерьер, если вы не дизайнер. И что при этом делать не нужно
Любой сложный процесс — это последовательность шагов. Если сделать их вовремя и в нужном порядке, задача решается легко. Если что-то напутать, велик риск переплатить, перенервничать, потерять время, пишет автор Houzz.ru.
Понятно, что заказать проект у интерьерного дизайнера могут далеко не все, но почти все способны действовать, как дизайнер. Расскажу, какие нужные шаги в каком порядке следует предпринимать. А чего делать не стоит на каждом этапе.
Шаг 1. Найдите стилевые ориентиры
От выбора стиля зависят материалы отделки, используемые дизайнерские приемы, выбор мебели и декора. Определитесь, что именно вы хотите видеть в помещении. Популярная ошибка — выбрать один модный стиль и следовать ему. Дизайнер никогда так не делает.
Как действует дизайнер: Обычно использует так называемые близкие по духу направления в дизайне — несколько одновременно в рамках одного проекта. Так интерьеры получаются более живыми.
Что надо делать вам: Посмотрите в интернете фото реализованных проектов, чтобы понять, какой именно стиль вам нравится — классический, прованс, mid-century или какой-то еще.
Определившись с главным стилем, начните собирать идеи и приемы, которые вас привлекают в других направлениях. Возможно, это цветовая гамма, характер освещения, планировка. Редко когда картинка нравится целиком — научитесь выделять, что конкретно “хочется” видеть в собственном интерьере.
На финальном этапе отсеките лишнее. Как и в одежде, в стилях не стоит “надевать все лучшее сразу”.
Шаг 2. Продумайте настроение интерьера
Порой весь интерьер строится вокруг одного элемента: будь то предмет мебели или шикарная люстра.
Однако так проектировать очень сложно (даже если вы опытный дизайнер). Не добавляйте себе головной боли — практика показывает, что двигаться лучше от общего к частному. Не строить интерьер вокруг понравившегося в шоу-руме дивана, а подбирать мебель под заданную концепцию.
Как действует дизайнер: Составляет moodboard или “доску настроения”. Она позволяет сформировать будущий образ квартиры, найти правильный вектор дизайна и подобрать его главные и второстепенные составляющие. Разложив образцы и изображения предметов, вы начинаете понимать, чем готовы пожертвовать, а что для вас принципиально в образе и восприятии вашего будущего интерьера.
Что надо делать вам: Соберите картинки, которые вы сохранили на первом этапе, в коллаж. Сделать это можно в электронном виде или распечатать и наклеить на лист бумаги. Выделите на получившемся коллаже то, что вам нравится больше всего.
Шаг 3. Разделите пространство на зоны
Не нужно выбирать мебель по принципу “мне нужно ведь где-то спать — почему бы не на такой красивой кровати”. Это я называю покупкой наобум.
Задумайтесь, как вы вредите своему интерьеру: сначала покупаете предмет, не понимая его размеров, а затем подбираете оставшуюся обстановку по принципу что “еще поместится”. Это неправильно.
Начинать следует с выделения нужных вам зон и определения размеров, которые они займут. И уже в дальнейшем под эти размеры задавать габариты мебели. После чего искать прицельно образец подходящего размера и вида.
Как действует дизайнер: В первую очередь делает обмерочный чертеж помещения. После выделяет на нем функциональные зоны (по итогам обсуждения с клиентом, конечно). Именно благодаря зонированию интерьер получается целостным, а пространство не напоминает склад мебели.
Что надо делать вам: Начертить план помещения с указанием размеров, продумать и выделить на нем необходимые зоны. С первого раза планировка не сложится, это нормально. Если план чертить сложно, постарайтесь хотя бы просто “прикинуть” для себя, что и где вы хотите делать в своем доме. Это и даст возможность определить те самые зоны.
Желаемую “расстановку” мебели и габариты очень хорошо проверять для себя прямо по месту (хотя бы при помощи выкладки газетами на полу). Это позволит вам понять, не будет ли в помещении тесно, если поставить одновременно вот такого размера диван и вот такой шкаф.
Шаг 4. Подберите цвет
Цвета обычно выбирают из любимых оттенков, но помните: даже их не должно быть слишком много.
Как действует дизайнер: Решает, будет ли это холодная либо теплая цветовая гамма. Также выбор проходит между светлой и яркой палитрами, пастельной или с красочными цветовыми пятнами.
Что надо делать вам: Как только вы решили, хочется контраст или нюанс, теплое или холодное — выбирайте один или два основных цвета. Какие именно? На этот вопрос есть множество ответов в интернете — здесь можно посмотреть массу палитр, равно как и готовые интерьеры. Не ошибетесь, если выберите натуральные светлые тона (белые, серые, оттенки лесов, полей и скал), дополнив их более яркими цветовыми деталями двух / трех оттенков.
Следующий шаг — подобрать второстепенные оттенки, которые хорошо с ним сочетаются. На данном этапе важно выбрать цвет стен, пола и корпусной мебели. Именно гармоничное сочетание этих элементов делает интерьер единым целым.
Шаг 5. Выберите мебель
Напоминаю, что нужно учесть не только размеры и удобство использования, но и то, насколько предметы подходят к вашему интерьеру и сочетаются между собой. Например, кресло, которое понравилось в шоу-руме, может не подойти к уже купленному дивану, да и вообще — будет выглядеть дома совсем не так, как в магазине.
Как действует дизайнер: Подбирает предметы, сочетающиеся друг с другом. Обычно, опять же, составляет коллаж, благодаря которому видна четкая комплексная картинка.
Что надо делать вам: Выбирайте мебель, фотографируйте и получившиеся снимки добавляйте в интерьерный коллаж. Это поможет не только подобрать “правильные” для вашего стиля предметы, но и посмотреть, как они будут сочетаться друг с другом. Свой выбор стоит начинать с габаритной мебели, затем уже переходить на более мелкие детали.
Шаг 6. Продумайте сценарии освещения
Выбирая каждый из источников света отдельно, рискуем прийти к абсолютной каше. Как и с мебелью, вначале стоит определить количество и места размещения нужных ламп — потом уже подбирать их дизайн.
Как действует дизайнер: Прежде чем выбрать внешний вид источников освещения, дизайнеры прорабатывают так называемые сценарии света. Удобнее всего, когда их несколько: основной свет, декоративная подсветка, “точечный” свет в какой-либо зоне, дополнительный свет и т.д.
Что надо делать вам: Определите для себя условные зоны и несколько сценариев их освещения. Например, возможность включить только декоративный приглушенный свет или общее освещение всего помещения.
Решите, какое количество ламп вам нужно, а уже потом подбирайте их дизайн. Люстры, бра, лампы и торшеры должны дополнять выбранную мебель. Поэтому понравившиеся модели осветительных приборов нужно тоже разместить в интерьерном коллаже.
Шаг 7. Подберите текстиль и декор
Памятуя о правиле общего и частного, вначале надо представить общую концепцию, а декор “придет” сам собой. Когда вы уже сделали все, что я описывала ранее, пришло время заняться подбором декора.
Как действует дизайнер: Выбирает декор в соответствии со стилем, мебелью и освещением пространства.
Что надо делать вам: Представляя образ будущего интерьера, если мы говорим о целостной картинке, меньше всего задумываешься о вазочках и скатертях. Да, это очень важно, но на этапе начального продумывания интерьера достаточно представить себе несколько деталей: шторы, картины, озеленение. Остальной декор можно подобрать тогда, когда дизайн уже будет готов. Так будет легче выбрать правильные вещи.
Что запомнить
1. Ищите не стиль, а сплав стилей.
2. Действуйте от общего к частному — через концепцию к мебели, свету, декору (а не наоборот).
3. Сначала зонирование, потом планировка.
4. Не ленитесь фотографировать и составлять коллажи — на бумаге или компьютере. Держать все в голове и воображать сложно даже дизайнерам.