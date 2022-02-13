Как создать гармоничный интерьер, если вы не дизайнер. И что при этом делать не нужно

Как действует дизайнер: Составляет moodboard или “доску настроения”. Она позволяет сформировать будущий образ квартиры, найти правильный вектор дизайна и подобрать его главные и второстепенные составляющие. Разложив образцы и изображения предметов, вы начинаете понимать, чем готовы пожертвовать, а что для вас принципиально в образе и восприятии вашего будущего интерьера.

Однако так проектировать очень сложно (даже если вы опытный дизайнер). Не добавляйте себе головной боли — практика показывает, что двигаться лучше от общего к частному. Не строить интерьер вокруг понравившегося в шоу-руме дивана, а подбирать мебель под заданную концепцию.

Порой весь интерьер строится вокруг одного элемента: будь то предмет мебели или шикарная люстра.

На финальном этапе отсеките лишнее. Как и в одежде, в стилях не стоит “надевать все лучшее сразу”.

Определившись с главным стилем, начните собирать идеи и приемы, которые вас привлекают в других направлениях. Возможно, это цветовая гамма, характер освещения, планировка. Редко когда картинка нравится целиком — научитесь выделять, что конкретно “хочется” видеть в собственном интерьере.

Что надо делать вам: Посмотрите в интернете фото реализованных проектов, чтобы понять, какой именно стиль вам нравится — классический, прованс, mid-century или какой-то еще.

Как действует дизайнер: Обычно использует так называемые близкие по духу направления в дизайне — несколько одновременно в рамках одного проекта. Так интерьеры получаются более живыми.

От выбора стиля зависят материалы отделки, используемые дизайнерские приемы, выбор мебели и декора. Определитесь, что именно вы хотите видеть в помещении. Популярная ошибка — выбрать один модный стиль и следовать ему. Дизайнер никогда так не делает.

Понятно, что заказать проект у интерьерного дизайнера могут далеко не все, но почти все способны действовать, как дизайнер. Расскажу, какие нужные шаги в каком порядке следует предпринимать. А чего делать не стоит на каждом этапе.

Что надо делать вам: Соберите картинки, которые вы сохранили на первом этапе, в коллаж. Сделать это можно в электронном виде или распечатать и наклеить на лист бумаги. Выделите на получившемся коллаже то, что вам нравится больше всего.

Шаг 3. Разделите пространство на зоны



Не нужно выбирать мебель по принципу “мне нужно ведь где-то спать — почему бы не на такой красивой кровати”. Это я называю покупкой наобум.

Задумайтесь, как вы вредите своему интерьеру: сначала покупаете предмет, не понимая его размеров, а затем подбираете оставшуюся обстановку по принципу что “еще поместится”. Это неправильно.

Начинать следует с выделения нужных вам зон и определения размеров, которые они займут. И уже в дальнейшем под эти размеры задавать габариты мебели. После чего искать прицельно образец подходящего размера и вида.

Как действует дизайнер: В первую очередь делает обмерочный чертеж помещения. После выделяет на нем функциональные зоны (по итогам обсуждения с клиентом, конечно). Именно благодаря зонированию интерьер получается целостным, а пространство не напоминает склад мебели.

Что надо делать вам: Начертить план помещения с указанием размеров, продумать и выделить на нем необходимые зоны. С первого раза планировка не сложится, это нормально. Если план чертить сложно, постарайтесь хотя бы просто “прикинуть” для себя, что и где вы хотите делать в своем доме. Это и даст возможность определить те самые зоны.

Желаемую “расстановку” мебели и габариты очень хорошо проверять для себя прямо по месту (хотя бы при помощи выкладки газетами на полу). Это позволит вам понять, не будет ли в помещении тесно, если поставить одновременно вот такого размера диван и вот такой шкаф.

Шаг 4. Подберите цвет



Цвета обычно выбирают из любимых оттенков, но помните: даже их не должно быть слишком много.

Как действует дизайнер: Решает, будет ли это холодная либо теплая цветовая гамма. Также выбор проходит между светлой и яркой палитрами, пастельной или с красочными цветовыми пятнами.