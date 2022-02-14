Что нужно учесть при выборе квартиры в новостройке

Покупка жилья — это ответственный момент в жизни каждого человека, поэтому нужно внимательно изучить все детали. Недвижимость в новостройке — это комфортный вариант для проживания, ведь заказчик имеет возможность выбрать надежного застройщика, планировку и класс квартиры, местоположение дома.

В первую очередь, покупатель должен проанализировать состояние рынка первичной недвижимости, сориентироваться в стоимости на жилье в новостройке. Важно сотрудничать только с проверенными строительными компаниями, которые давно зарекомендовали себя и имеют положительные отзывы. Только после этого, определив приемлемую ценовую категорию, можно выбирать район и местоположение. Уделите внимание инфраструктуре, ведь для комфортного проживания важно наличие рядом торговых комплексов, школ, удобной транспортной развязки.

Осматривая недвижимость, можно самостоятельно определить, на какой стадии находится строительство, и проконсультироваться со специалистами по всем вопросам. Не стесняйтесь интересоваться деталями — от видов использованных материалов до сроков сдачи объекта.

Инвестировать в строительство собственного жилья очень выгодно, особенно если застройщик предлагает хорошие условия. Выбирая крупные известные компании, вы не только обезопасите себя от возможных рисков, но и в конечном результате получите квартиру своей мечты. Разумно сотрудничать с лидерами домостроения, которые не первый год на рынке недвижимости.