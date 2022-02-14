Что нужно учесть при выборе квартиры в новостройке
Покупка квартиры в новостройке всегда сопровождается рисками, ведь по факту вы оплачиваете еще не существующую недвижимость. Несмотря на то, что инвестировать во вторичное жилье надежнее, многие все же выбирают новострой, который имеет свои преимущества. Чтобы обезопасить себя и свои финансы, нужно как следует подготовиться к такой покупке, пишет Infohome.
Покупка жилья — это ответственный момент в жизни каждого человека, поэтому нужно внимательно изучить все детали. Недвижимость в новостройке — это комфортный вариант для проживания, ведь заказчик имеет возможность выбрать надежного застройщика, планировку и класс квартиры, местоположение дома.
В первую очередь, покупатель должен проанализировать состояние рынка первичной недвижимости, сориентироваться в стоимости на жилье в новостройке. Важно сотрудничать только с проверенными строительными компаниями, которые давно зарекомендовали себя и имеют положительные отзывы. Только после этого, определив приемлемую ценовую категорию, можно выбирать район и местоположение. Уделите внимание инфраструктуре, ведь для комфортного проживания важно наличие рядом торговых комплексов, школ, удобной транспортной развязки.
Осматривая недвижимость, можно самостоятельно определить, на какой стадии находится строительство, и проконсультироваться со специалистами по всем вопросам. Не стесняйтесь интересоваться деталями — от видов использованных материалов до сроков сдачи объекта.
Инвестировать в строительство собственного жилья очень выгодно, особенно если застройщик предлагает хорошие условия. Выбирая крупные известные компании, вы не только обезопасите себя от возможных рисков, но и в конечном результате получите квартиру своей мечты. Разумно сотрудничать с лидерами домостроения, которые не первый год на рынке недвижимости.