Советуют специалисты: Рекомендуемые дни посева овощей весной 2022 года

На этот раз мы предлагаем воспользоваться рекомендациями опытного садовода Эльги Бражуне — она рассчитывает даты посева каждую весну, исходя их своего многолетнего опыта работы в садоводстве Neslinko.

Как рассказала садовод в беседе с порталом Tavs Dārzs, эти рекомендации по дням посева относятся к тем садовым и огородным культурам, плоды которых растут НАД землей. Это помидоры, огурцы, тыквы, дыни, арбузы, капуста и другие овощи.

Февраль

16 февраля — весь день

17 февраля — до 16:00

25 февраля — с 16:00

26 февраля — до 15:00

Бражуне отмечает, что лучшие дни посева помидоров на рассаду — 16 и 17 февраля.

Март

В марте на рассаду сажают огромное количество овощей. Вот, на взгляд Бражуне, лучшие для этого дни:

6 марта — с 11:00

7 марта — весь день

8 марта — до 12:00

15 марта — с 12:00

16 марта — весь день

17 марта — весь день

18 марта — весь день

25 марта — весь день

26 марта — весь день

Лучшие дни посева томатов на рассаду — 15, 16 и 17 марта.

Апрель

В апреле в саду нет недостатка в работе, поэтому запишите эти даты, чтобы знать, когда лучше всего сажать на рассаду:

3 апреля — весь день

4 апреля — до 14:00

12 апреля — до 11:00

13 апреля — весь день

14 апреля — весь день

15 апреля — весь день

16 апреля — весь день

21 апреля — с 8:00

22 апреля — весь день

23 апреля — до 21:00

Лучшие дни посева помидоров на рассаду — 12 и 13 апреля.

Май

В мае также предостаточно дней для посева. Вот они:

1 мая — с 18:00

9 мая — с 19:00

10 мая — весь день

11 мая — весь день

13 мая — весь день

14 мая — весь день

15 мая — весь день

16 мая — весь день

18 мая — с 15:00

19 мая — весь день

20 мая — до 11:00

27 мая — с 16:00

28 мая — весь день

Лучшие дни посева помидоров на рассаду — 9 и 10 мая.