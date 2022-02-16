Наш сад
16.02.2022, 07:20

Советуют специалисты: Рекомендуемые дни посева овощей весной 2022 года

 
ФОТО: Unsplash

С возвращением солнечных и светлых дней нужно начинать планировать посевные работы в своем саду на ближайшие несколько месяцев. Кто-то в таких ситуациях руководствуется лунным календарем, кто-то – мудростью бабушек. Но это и не важно, главное – чтобы посевы взошли, не замерзли на морозе и не стали добычей вредителей, пишет Delfi.lv.

На этот раз мы предлагаем воспользоваться рекомендациями опытного садовода Эльги Бражуне — она рассчитывает даты посева каждую весну, исходя их своего многолетнего опыта работы в садоводстве Neslinko.

Как рассказала садовод в беседе с порталом Tavs Dārzs, эти рекомендации по дням посева относятся к тем садовым и огородным культурам, плоды которых растут НАД землей. Это помидоры, огурцы, тыквы, дыни, арбузы, капуста и другие овощи.

Февраль

  • 16 февраля — весь день
  • 17 февраля — до 16:00
  • 25 февраля — с 16:00
  • 26 февраля — до 15:00

Бражуне отмечает, что лучшие дни посева помидоров на рассаду — 16 и 17 февраля.

Март

В марте на рассаду сажают огромное количество овощей. Вот, на взгляд Бражуне, лучшие для этого дни:

  • 6 марта — с 11:00
  • 7 марта — весь день
  • 8 марта — до 12:00
  • 15 марта — с 12:00
  • 16 марта — весь день
  • 17 марта — весь день
  • 18 марта — весь день
  • 25 марта — весь день
  • 26 марта — весь день

Лучшие дни посева томатов на рассаду — 15, 16 и 17 марта.

Апрель

В апреле в саду нет недостатка в работе, поэтому запишите эти даты, чтобы знать, когда лучше всего сажать на рассаду:

  • 3 апреля — весь день
  • 4 апреля — до 14:00
  • 12 апреля — до 11:00
  • 13 апреля — весь день
  • 14 апреля — весь день
  • 15 апреля — весь день
  • 16 апреля — весь день
  • 21 апреля — с 8:00
  • 22 апреля — весь день
  • 23 апреля — до 21:00

Лучшие дни посева помидоров на рассаду — 12 и 13 апреля.

Май

В мае также предостаточно дней для посева. Вот они:

  • 1 мая — с 18:00
  • 9 мая — с 19:00
  • 10 мая — весь день
  • 11 мая — весь день
  • 13 мая — весь день
  • 14 мая — весь день
  • 15 мая — весь день
  • 16 мая — весь день
  • 18 мая — с 15:00
  • 19 мая — весь день
  • 20 мая — до 11:00
  • 27 мая — с 16:00
  • 28 мая — весь день

Лучшие дни посева помидоров на рассаду — 9 и 10 мая.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии