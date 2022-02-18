Марко Ала: Умный дизайн благодаря одному креслу может сделать мир лучше и счастливее
Одним из действующих лиц отечественного мира дизайна несомненно является Oot-Oot Stuudio. Они пришли, чтобы остаться и комфортно разговаривать с эстоноземельцами на языке северного дизайна. Безусловно, за брендом стоит целая команда, но сегодня мы говорим с создателем бренда, дизайнером и исполнительным директором Марко Ала.
- Какими были ваши идеалы в начале карьеры мастера по изготовлению мебели, и как они изменились с течением времени?
- Сначала для меня было важно производить мебель максимально приближено к тому, как это делали в 50-е годы. Это было время, когда мастерство ручной работы мебельщиков соединилось с принципами серийного производства. А сегодня увлекает прежде всего то, как можно предложить высокое качество по самой лучшей цене, чтобы больше людей могли позволить себе достойную мебель.
- Изменились ли технологии, материалы, и насколько?
- Мы в Oot-Oot Stuudio по-настоящему увлечены эффективностью. Мы проектируем и конструируем свою продукцию так, чтобы ее производство, транспортировка и последующее обслуживание было эффективным и рациональным. Мы стали использовать больше металла, что позволяет создавать более точные и прочные конструкции.
- Что важнее – материал или дизайн? Остается ли какая-то идея нереализованной из-за того, что они по какой-то причине не сочетаются?
- Важно и то, и другое, и они должны соответствовать друг другу. Прототип нашего первого кресла VOOG был на деревянной раме. Но вскоре мы поняли, что настолько сложную и при этом воздушную форму разумно создавать все же на металлическом каркасе. У нас много крылатых идей, которые ждут своего часа: когда мы найдем хорошее техническое решение или правильный материал для их осуществления. В общем, для того чтобы делать хорошие вещи, просто нужно время!
- Что на вас больше всего влияет или вдохновляет, когда вы создаете новый продукт?
- Желание создать лучшие решения! Мне нравится, что умный дизайн может сделать мир лучше и счастливее с помощью одного кресла. Ну что может быть приятнее, чем после длинного рабочего дня взять любимую книгу и устроиться читать в невероятно красивом и удобном кресле, которое изготовлено ресурсосберегающим и экологическим способом? Это вдохновляет!
Марко Ала
- Какая часть работы самая интересная? Ведь за одним продуктом длинная цепь этапов.
- Всегда увлекательно создавать прототипы! Когда идея начинает обретать форму и становится осязаемой. В то же время удовольствие и управлять всем процессом. Очень интересно, как эффективное управление заказами и, например, хорошее оформление интернет-магазина в конечном итоге делает продукт выгоднее для клиента.
- Опишите историю рождения одного продукта. Как пришла идея, кто решал, какие должны быть материалы, дизайн, были ли жаркие дискуссии и т.д. Приоткройте немного кухню.
- Начнем с создания исходного задания. Вводные данные для него мы получаем из анализа рынка и отзывов наших клиентов. Именно на этом этапе и происходит больше всего жарких обсуждений. В процессе мы также подбираем материалы, и только потом начинается создание формы, а затем приступаем к чудесному моменту создания прототипа. Одним из самых больших вызовов является внедрение в производство. Можно, конечно, создать прототип, но результат должен быть таким, чтобы его можно было разумно и эффективно производить.
- Когда обустраиваешь свое жилье, какие три главные вещи нужно иметь в виду, или, наоборот, ни в коем случае не должны быть в доме?
- Для меня прежде всего важен выбор материалов. Я предпочитаю натуральные, достойно стареющие материалы – такие как дерево, металл, камень. Всевозможного пластика стараюсь скорее избегать.
- Поделитесь интересными мифами о мягкой мебели, с которыми вам приходилось сталкиваться.
- Однажды в наш салон пришла женщина со своим мужем и показала ему: «Смотри, это и есть диван COSMO, о котором я думала, попробуй на нем посидеть!» А тот фыркнул: «Этот? Он выглядит таким неудобным, что я даже пробовать не буду!» Когда женщина отошла, мужчина все же присел, чтобы дать отдохнуть ногам. И через мгновение уже начал хвалить: «Слушай, ты пробовала на нем сидеть, он такой удобный, это именно то, что нам нужно!» Так что мягкую мебель непременно стоит опробовать самому!