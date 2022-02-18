Марко Ала: Умный дизайн благодаря одному креслу может сделать мир лучше и счастливее

- Какими были ваши идеалы в начале карьеры мастера по изготовлению мебели, и как они изменились с течением времени?

- Сначала для меня было важно производить мебель максимально приближено к тому, как это делали в 50-е годы. Это было время, когда мастерство ручной работы мебельщиков соединилось с принципами серийного производства. А сегодня увлекает прежде всего то, как можно предложить высокое качество по самой лучшей цене, чтобы больше людей могли позволить себе достойную мебель.

- Изменились ли технологии, материалы, и насколько?

- Мы в Oot-Oot Stuudio по-настоящему увлечены эффективностью. Мы проектируем и конструируем свою продукцию так, чтобы ее производство, транспортировка и последующее обслуживание было эффективным и рациональным. Мы стали использовать больше металла, что позволяет создавать более точные и прочные конструкции.

- Что важнее – материал или дизайн? Остается ли какая-то идея нереализованной из-за того, что они по какой-то причине не сочетаются?

- Важно и то, и другое, и они должны соответствовать друг другу. Прототип нашего первого кресла VOOG был на деревянной раме. Но вскоре мы поняли, что настолько сложную и при этом воздушную форму разумно создавать все же на металлическом каркасе. У нас много крылатых идей, которые ждут своего часа: когда мы найдем хорошее техническое решение или правильный материал для их осуществления. В общем, для того чтобы делать хорошие вещи, просто нужно время!

- Что на вас больше всего влияет или вдохновляет, когда вы создаете новый продукт?

- Желание создать лучшие решения! Мне нравится, что умный дизайн может сделать мир лучше и счастливее с помощью одного кресла. Ну что может быть приятнее, чем после длинного рабочего дня взять любимую книгу и устроиться читать в невероятно красивом и удобном кресле, которое изготовлено ресурсосберегающим и экологическим способом? Это вдохновляет!



Марко Ала

- Какая часть работы самая интересная? Ведь за одним продуктом длинная цепь этапов.