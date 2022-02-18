Luminor запускает кредит на повышение энергоэффективности

“Повышение энергоэффективности зданий поможет людям сэкономить деньги и сделает здания более экологичными. При разработке этого кредитного продукта мы сосредоточились на двух основных проблемах: низкая энергоэффективность зданий и высокая зависимость нашей энергетической системы от невозобновляемых источников энергии”, — сказал руководитель отдела розничного банкинга эстонского подразделения Luminor Каспар Корк. “Мы призываем наших клиентов инвестировать в ремонт своих домов и одновременно внедрять новые альтернативные энергетические решения, что в долгосрочной перспективе также является лучшим выбором для их кошельков”.

Новый кредит на энергосбережение может быть использован для покупки солнечных панелей, теплоизоляции зданий, реконструкции систем отопления и установки систем вентиляции, а также для замены окон и дверей, для многих других мер по улучшению энергоэффективности здания.

Суммы кредитов на энергосбережение составляют от 4000 до 20 000 евро, и могут быть предоставлены на срок до десяти лет по фиксированной процентной ставке 4,9% годовых. При подаче заявки на получение кредита Вам также необходимо представить проект реконструкции или договор с подрядчиком.

По словам руководителя отдела розничного банкинга эстонского подразделения Luminor, кредитные продукты, ориентированные на устойчивое развитие, становятся всё более популярными среди клиентов. “Приятно видеть, что люди делают более рациональный выбор. Поэтому мы также стараемся удовлетворить потребности наших клиентов в этом отношении, например, предлагая кредиты на более выгодных условиях”, — добавил Корк.