ФОТО | Невероятное преображение! Торговый центр Ülemiste планирует большую пристройку

Пристройка к центру Ülemiste будет площадью от 50 000 до 60 000 квадратных метров, она не предназначена для расширения торговых площадей, сообщил ERR директор ТЦ Ülemiste Гвидо Пярнитс.

“Сейчас центры развиваются не в сторону коммерции, а в сторону многофункциональности. Торговли у нас достаточно много. Дополнительный объем площадей предназначен для развлечений, публичных и медицинских услуг. Вероятно, мы откроем здание и со стороны будущей городской площади, поэтому после расширения появится много мест общественного питания с террасами. Плюс довольно приличный объем офисных площадей, так как расширение должно быть финансово сбалансировано, а с офисов в многофункциональных центрах можно получить доход от аренды”, — пояснил Пярнитс.

Завершение строительства пристройки запланировано на 2027 год, когда должен быть построен терминал Rail Baltic, с которым пристройка будет соединена.

Строительство может начаться в 2025 году, сейчас идут переговоры и планирование с городом Таллинном, добавил он.

С этим расширением большая автомобильная стоянка перед торговым центром останется, но со следующим расширением она исчезнет. “Если смотреть вперед, то для того, чтобы создать в районе Юлемисте более плотное городское пространство, скажем так, следующее расширение будет происходить на площади перед центром, тогда парковочные места перенесут либо в парковочный дом, либо под землю”, — сказал Пярнитс.