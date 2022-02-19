ФОТО | Стильное преображение: черная плитка в гостиной и яркий декор

Когда стало понятно, какая именно из стен в комнате будет переделана, им пришлось задуматься и об остальном интерьере. Поначалу семья долго сомневалась, в какой цвет следует покрасить стены — в белый или в серый, но в итоге они приняли решение выкрасить их в более практичный серый цвет, потому что в доме есть маленький ребенок. Ремонт в комнате занял один месяц.

На изменения в доме Ингриду вдохновила одна иностранная передача, где женщина увидела стену из плитки-мозаики, напоминающую стену из черного кирпича. “Мне очень понравилась эта деталь! Я подумала, что такая стена мне очень нужна”, — говорит Ингрида. Тогда комната уже была отремонтирована — выровнены стены, уложен новый пол, проведено электричество. Во время ремонта было очень важно как следует спрятать все провода так, чтобы их вообще не было видно. За отличную работу Ингрида особенно благодарная своему мужу строителю, который самостоятельно воплотил все ее пожелания. Когда муж видит, что Ингрида снова подолгу рассматривает журналы, то спрашивает: “Опять что-то не дает покоя? Что-то будем менять?”.

В свободное время Ингрида много смотрит как латвийские, так и зарубежные передачи по преображению жилья, читает журналы и книги об интерьере. Когда-то она даже вырезала из журналов картинки и хранила их в блокноте. Ингрида даже прошла курс дизайна интерьеров у Алисы Розе, но это больше ее хобби, чем профессия. Работает она в другой отрасли — Ингрида специалист по продажам в Tet. Говоря о своем доме, женщина подчеркивает, что для нее важно создать обстановку, в которой она чувствует себя комфортно: “Я люблю, когда вокруг все красиво и ярко, ведь я, как и многие, работаю из дома”.

Семья Ингриды уже около 10 лет живет в двухкомнатной квартире в центре Цесиса . Она уже перекрашивала стены и занималась другими мелкими ремонтными работами, но по-настоящему изменить обстановку она смогла только тогда, когда сама стала хозяйкой квартиры. “Теперь мы можем начать самовыражаться, как хотим, потому что никто не может меня выгнать из квартиры вместе с моей стеной”, — смеется Ингрида. Именно одна из стен в квартире стала основой для очередного преображения.

Конечно, все было не так просто, как может показаться на первый взгляд. Чтобы найти подходящую плитку, Ингрида обошла несколько магазинов и долго просматривала варианты в интернете, пока наконец-то не нашла то, что искала. Ингрида отмечает, что сочетать разные предметы интерьера из разных магазинов — это отличный способ сделать свое жилое пространство непохожим на другие.

Важно, чтобы было на что посмотреть

Хотя Ингрида поклонница черного цвета и в ее гардеробе преобладают темные тона, в интерьере ей нравится обилие цвета. “Я люблю, когда есть на чем задержать взгляд. Многие говорят, что у меня дома очень красиво и всегда есть на что посмотреть. Я не фанат минимализма. Если бы мое жилье было в скандинавском стиле, то пришлось бы убрать всю красоту и все стало бы слишком бежевым и однообразным. Мне нужна яркость и акценты, ведь это так динамично”, — говорит она.

Большая часть комнаты выполнена в темных тонах — мебель в основном черная, кое-где есть что-то серое. Ингрида волновалась, не будет ли в комнате слишком темно, поэтому здесь есть и яркие акценты — преимущественно желтые, оранжевые и синие. “Я поняла, что серый цвет — это красивый фон, на котором особенно выделяются другие цвета, — говорит женщина. — В основном я ориентировалась на желтый цвет, но если выбирала что-то зеленое, то следила за тем, чтобы все было в одной “тональности” — темно-зеленый вместе с неоново-зеленым я бы не совмещала. Если все слишком разномастное, то мне начинает казаться, что я перегрузила пространство. Поначалу я думала, что в комнате будут только черный, белый, серый и желтый цвета, но потом поняла, что для меня это будет слишком однообразно”. В комнате желтого цвета в основном декор — вазы, подушки, журнальный столик. Ингрида не боится и более крупной мебели ярких цветов: “Этот шкаф из магазина Ikea, по цвету он идеально подходит к другим желтым элементам. У него также задняя стенка была желтая, но мы от нее отказались, решив, что это будет уже слишком”.

Сейчас в квартире преобразились уже три помещения — две жилые комнаты, черная и белая, а также коридор. Если в одной комнате черная мебель и яркий декор, то белая комната оформлена в спокойных тонах — вся мебель белого цвета на фоне стен цвета фуксии. В коридоре преобладают серые тона, потому что Ингрида считает, что маленькие пространства не стоит “захламлять” цветами. Впереди еще немало приключений, ведь предстоит отремонтировать ванную и кухню и Ингрида уже точно знает, как как именно она хочет преобразить эти помещения.