Пошаговое руководство: Как выбрать своего дизайнера интерьера
Портфолио дизайн-студии нравится, судя по соцсетям и отзывам в Сети — компания достойная, цена подходящая. Заключаем договор? Не спешите! Именно поверхностный подход при поиске исполнителя оборачивается недовольством и разочарованием от совместного проекта. Архитектор и дизайнер интерьера Наталья Митина рассказывает для houzz.ru, как действовала бы сама.
Начинайте за пол года до старта ремонта
Интерьерный проект делают недели (в сложных случаях — месяцы). И
чем раньше ваш дизайнер проведет обмеры и начнет разрабатывать планировочное решение, тем более проработанным будет результат. Заложите как минимум пару месяцев на создание и согласование с вами дизайн-проекта. Ищите дизайнера не когда бригада готова приступить к отделке, а за несколько месяцев до “получения ключей”.
Мой совет: подбирайте дизайнера еще на стадии проектирования дома или покупки квартиры. Много денег можно сэкономить, если пригласить дизайнера на стадии сравнения вариантов покупаемых квартир — можно было сразу обсудить и проверить реализуемость предполагаемой планировки.
Определите бюджет ремонта. Для себя
Первый вопрос, который задает себе человек, решивший нанять дизайнера — сколько это стоит? Вопрос логичный, но не совсем верный. Прежде чем определяться с бюджетом на дизайнера интерьера (а цены могут различаться в десятки раз), необходимо определиться с предполагаемым бюджетом на ремонт.
Когда мы говорим про бюджет на ремонт, имеется в виду абсолютно все — и строители, и покупка черновых материалов, и стоимость отделки, мебели, и свет, и техника, и текстиль, и даже аксессуары. Смысл в том, что, чем дороже предполагается ремонт, тем больше будут стоить услуги дизайнера.
Цена реализации поможет не только вам, но и дизайнеру — далеко не у всех есть опыт работы в “премиуме”, не каждый может виртуозно экономить в “экономе”.
Проект — 1/10 трат на ремонт
Если очень условно обозначить порядок цен, то на дизайн-проект следует закладывать 5-10% от бюджета всего ремонта.
Общее правило такое: чем бюджет больше, тем меньший его процент надо закладывать на услуги дизайнера. Иными словами, для 60-метровой квартиры есть смысл считать, что за дизайн надо будет запланировать 10% от бюджета на ремонт (верхняя граница диапазона). А для большого дома в 600-800 кв.м — всего 5%.
Дизайнеры рассчитывают стоимость своих услуг по-разному. У кого-то есть заранее заготовленный прайс-лист, который он предъявляет клиенту. Кто-то прайс-листа не показывает, а сам, получив от клиента техническое задание, уходит считать. Но в действительности названные 5-10% — это все равно примерно соответствует текущим рыночным ценам. На это и советую ориентироваться.
Решите, какой стиль хотите
Еще до начала работы с дизайнером есть смысл определиться со стилистикой проекта. Вам совершенно не обязательно разбираться в терминах. Дизайнер вас поймет, если вы соберете набор вдохновляющих вас фотографий и покажете ему.
Куда сложнее самому разобраться в том, что вы хотите. Советую провести время и изучить многообразие интерьеров хотя бы на Houzz. Сложите свои находки в альбом идей и покажите дизайнеру: так профессионалу будет легче понять ваши пожелания.
Фильтруйте рекомендации друзей
Сразу скажу: имеет смысл обратить внимание только на дизайнеров, которых рекомендуют по итогам работы с ними. Лучше даже посмотреть ремонт, который ваши друзья сделали с этим дизайнером. Если просто у кого-то подруга “учится на дизайнера” — это не рекомендация, а пустые разговоры.
Повторю свой совет о стилистике: если дизайнер делал вашим знакомым “белый минимализм”, а вам по душе классика, нет смысла брать такую рекомендацию. Даже если ваши друзья были довольны сотрудничеством.
Ищите в интернете правильно
Нет смысла забивать в гугле или яндексе “дизайн интерьера” — зачастую первые сто результатов по этому запросу оказываются удручающе некрасивыми и разочаровывают.
Ищите на ресурсах, где уже собраны портфолио. Сужайте поиск фильтрами вроде метража, стиля или города.
Совет: Ищите не через текст, а через картинки — реальные работы дизайнеров интерьера. И уже оттуда выходите на авторов интерьеров. И обязательно сохраняйте все, что вам понравится — эти картинки вы тоже покажете своему будущему дизайнеру в процессе работы.
На мой взгляд, поиск через “откликающиеся” именно вам фото — это самый результативный способ. Ведь именно реализованные объекты — опубликованные в журналах или на профессиональных сайтах о дизайне интерьера — позволят оценить не только полет мысли дизайнера, но и его умение воплощать идеи в реальность.
Хороший способ — читать интерьерную прессу. Отберите проекты, которые вам понравились.
Сужайте круг
Итак, вы нашли близкие по духу проекты и сохранили контакты дизайнеров. Следующий шаг — сравнить услуги дизайнеров, которые вас заинтересовали. Получите у них цены, условия работы и краткую информацию.
Если в предыдущих шагах вы, оценивали дизайнера по портфолио, то сейчас проверите пунктуальность, скорость и умение работать с клиентом.
Спишитесь или созвонитесь с выбранными дизайнерами и попросите прислать портфолио, цены, возможно, образец технического задания. Сразу опишите задачу: что именно вы хотите спроектировать — частный дом в минимализме или квартиру в классике? Укажите площадь объекта и его расположение, а в идеале — бюджет проекта и желаемые сроки реализации.
Уже по тому, как вам ответит дизайнер, вы сможете судить о его ответственности, навыках коммуникации, адекватности. И отчасти о том, насколько вам будет удобно работать с ним. Проще всего понять, по карману ли вам проект с выбранным бюро — озвучить свой бюджет.
Точный расчет
Это самый сложный шаг — заполните таблицу и сравните кандидатов. На картинке — пример такой таблицы. Возможно, вам удобнее будет не расписывать подробно, а просто поставить плюсы и минусы. Или, если можете, проведите подобный анализ без бумаги, просто мысленно оценив дизайнеров.
Невозможно сказать, что какой-то из критериев самый важный. Для кого-то приоритетом будет цена, а для другого — опыт. Кому-то важны публикации в изданиях, а кому-то — высшее образование. Я неслучайно выделила в заголовке статьи слова про своего дизайнера. Скорее всего на данном этапе вы еще не можете окончательно понять, с кем именно вам будет комфортнее всего работать, поэтому переходим к следующему шагу — личной встрече.
Надо встречаться
Встречаться нужно с несколькими кандидатами, не с единственным. Выберите наиболее перспективных и назначьте с ними встречу. В идеале сразу на объекте, но можно и просто в кафе, в крайнем случае — в Zoom,
На первом месте должны стоять не работы (ведь вы уже встречаетесь с теми, чьи работы вам понравились) и не обсуждение дизайна, хотя говорить вы можете об этом. Вы должны понять, насколько вам с этим человеком комфортно общаться. Видите ли вы в нем партнёра, а не противника в поединке или торге. Обратите внимание и на то, насколько дизайнер пунктуален.
Важно, чтобы у вас была полная ясность в отношении денег, которые он ожидает от вас получить, в отношении этапов, общей суммы оплаты и дополнительных выплат.
Интервьюируйте!
У вас и у дизайнера разные цели. Профессионал идет на встречу с желанием подписать договор, взять в работу проект (он будет максимально выяснять у вас детали). Ваша задача — выяснить детали у него и о нем. Представьте, что это соискатель на должность вашего дизайнера, то есть собеседование должны проводить вы.
Попросите дизайнера взять на встречу не только портфолио, но и образец выполненного им для клиента полного проекта. С чертежами, всеми промежуточными материалами и, в идеале, с уже сфотографированным после реализации объектом.
На встрече — попросите сравнить проект, эскизы, дизайн-концепцию с тем, что получилось в итоге на построенном (отремонтированном, отделанном, обставленном и задекорированном) объекте. Получилось ли именно то, что планировалось, или что-то существенно изменилось.
Поговорите с дизайнером о том, почему в итоге проект реализовали именно так, а не иначе. Насколько он в итоге соответствовал ожиданиям заказчика. Почему проект вышел именно таким, если он отличается от первоначального. И послушайте, что расскажет дизайнер (и, главное, как) — это очень много скажет о том, адекватен ли человек, можно ли ему доверять, как он общался с предыдущим заказчиком, как шел ремонт. Соответственно, вы сможете прогнозировать то же самое для себя.
Сужаем круг до двух кандидатов
Многие думают, что их задача — найти единственного дизайнера, с которым вам приятно и комфортно работать. Я обязательно советую иметь еще одного — на всякий случай, про запас. На случай, если на первых этапах работы с первым дизайнером у вас что-то серьезно “поломается” в отношениях, и вы расстанетесь, вам не придется начинать весь процесс с самого начала.
Оформите отношения
Подписать договор, оплатить аванс, и вперед, к интерьеру вашей мечты.
Самое главное — внимательно прочесть договор. Особенно в том, что касается порядка работ, оплаты, состава проекта. Наиболее количество проблем между дизайнерами и клиентами случаются вовсе не от злонамеренности одной из сторон, а в первую очередь от недопонимания и от неоправданных ожиданий.
Обсудите с дизайнером еще раз весь процесс, чтобы у вас с ним было единое понимание того, как будет происходить работа. Не стесняйтесь задавать вопросы: дизайнер работает по проектам постоянно и многие вещи считает само собой разумеющимися. А для вас очень важно четко понимать, чего ожидать от работы.
Ну и, наконец, оплата аванса в оговоренном с дизайнером размере. Очень важный этап у вас позади, но впереди — интересный, хотя и непростой процесс. Удачи!