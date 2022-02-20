Пошаговое руководство: Как выбрать своего дизайнера интерьера

Начинайте за пол года до старта ремонта

Интерьерный проект делают недели (в сложных случаях — месяцы). И

чем раньше ваш дизайнер проведет обмеры и начнет разрабатывать планировочное решение, тем более проработанным будет результат. Заложите как минимум пару месяцев на создание и согласование с вами дизайн-проекта. Ищите дизайнера не когда бригада готова приступить к отделке, а за несколько месяцев до “получения ключей”.

Мой совет: подбирайте дизайнера еще на стадии проектирования дома или покупки квартиры. Много денег можно сэкономить, если пригласить дизайнера на стадии сравнения вариантов покупаемых квартир — можно было сразу обсудить и проверить реализуемость предполагаемой планировки.

Определите бюджет ремонта. Для себя

Первый вопрос, который задает себе человек, решивший нанять дизайнера — сколько это стоит? Вопрос логичный, но не совсем верный. Прежде чем определяться с бюджетом на дизайнера интерьера (а цены могут различаться в десятки раз), необходимо определиться с предполагаемым бюджетом на ремонт.

Когда мы говорим про бюджет на ремонт, имеется в виду абсолютно все — и строители, и покупка черновых материалов, и стоимость отделки, мебели, и свет, и техника, и текстиль, и даже аксессуары. Смысл в том, что, чем дороже предполагается ремонт, тем больше будут стоить услуги дизайнера.

Цена реализации поможет не только вам, но и дизайнеру — далеко не у всех есть опыт работы в “премиуме”, не каждый может виртуозно экономить в “экономе”.

Проект — 1/10 трат на ремонт

Если очень условно обозначить порядок цен, то на дизайн-проект следует закладывать 5-10% от бюджета всего ремонта.

Общее правило такое: чем бюджет больше, тем меньший его процент надо закладывать на услуги дизайнера. Иными словами, для 60-метровой квартиры есть смысл считать, что за дизайн надо будет запланировать 10% от бюджета на ремонт (верхняя граница диапазона). А для большого дома в 600-800 кв.м — всего 5%.