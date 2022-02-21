Как умный дом помогает сохранить ваши нервы, время и деньги?
Современный умный дом и умная жизнь нуждаются лишь в небольшой организации и советах экспертов. Предлагаем вам идеи трех экспертов о том, как сделать умным свой дом.
Luku-Expert
Умный дом — понятие широкое, и еще недавно это было совершенной утопией. Прямо другим измерением. Но сейчас уже нет. С помощью простых и самонастраивающихся инструментов можно управлять светом, электричеством, гардинами, музыкой и многим другим. LukuExpert рассказывает, конечно, главным образом о замках — умных замках.
Используя прелести умного замка, вы можете открывать дверь на расстоянии или рядом, можете дать временный или постоянный доступ другим людям и в любой момент быть уверенным, что дверь дома, безусловно, заперта. В любом случае, с умным замком больше нельзя потерять ключи или забыть их дома. Говорят, что лучший фотоаппарат тот, который у тебя всегда с собой. Сейчас для этого в кармане у каждого есть смартфон. То же самое касается и ключей: ваш смартфон — это также ключ от дома. Но опыт и отзывы клиентов говорят, что c предлагаемым нами дверным замком, читающим отпечаток пальца, не сравнится все же ни одно приложение.
Нет ключа — нет проблем. Пусть мир вертится вокруг замка, а не вокруг ключей!
Pro-Solve Consult
Со временем все умнее становятся решения автоматизации зданий, умный дом — это больше не масса техники, которая включает-выключает свет и делает еще что-то. Производители систем разрабатывают решения так, чтобы они были более открытыми, умными, гибкими и удобными для пользователя. Современный умный дом — это уже больше не роскошь, а логически, системно управляемая автоматизация здания, которая следит за тем, что происходит в доме, и регулирует различные системы, такие как освещение, отопление, охлаждение, вентиляция, сигнализация, мультимедиа, и делает это в соответствии с заданными критериями.
Умные системы можно настроить и наладить для очень умной работы, экономии энергии и распределения различных ресурсов. Умный дом — это сумма дел, идей, системно решенных логичных подключений, которые не транжирят энергию и решены индивидуально в соответствии со спецификой проекта и, конечно, исходя из пожеланий заказчика.
Проект каждого умного дома особенный и уникальный. Умный дом живет своей жизнью согласно заданным условиям, которые конечный потребитель может направлять, изменяя условия. Помимо удобства важной целью умного дома является еще и экономия — и времени, и денег. Например, при выходе из здания и установлении сигнализации контролируются и выключаются все светильники, оставленные гореть. Одновременно автоматика отопления переводится на другой режим независимо от того, на короткое или более длинное время вы выходите из дома.
Pro-Solve Consult является партнерам Legrand по умным решениям в Эстонии. Среда Legrand MyHome Up весьма интуитивно понятна. При создании этой системы исходили из понимания, что настройка должна быть простой, даже самообучающейся. При проектировании системы необходимо использовать правильное оборудование и решения, для установки нужен наш техник, который также производит первоначальную настройку.
Применение MyHome Up при установке умного оборудования предназначено как для установщика, так и для конечного пользования. С помощью приложения можно выстроить всю логику управления умным домом: освещением, гардинами, отоплением, охлаждением, развлекательными и мультимедийными решениями, системой безопасности, домофоном.
Для конечного пользователя создается отдельная учетная запись для управления все системой. Каждый пользователь может создавать свои собственные сценарии и групповые схемы. Пользователь системы может создавать, например, системные схемы, основанные на геолокации. Так, когда вы вечером едете домой, исходя из такой схемы при вашем приближении автоматически открываются ворота и включается освещение подъездной дороги и вокруг здания.
При выстраивании системы никаких технических ограничений нет, ограничивает лишь фантазия пользователя. Мы можем создать систему, которая экономит нервы, время и деньги.
Ваше видение, наша страсть! Pro-Solve Consult консультирует и помогает создавать умные решения для дома, здания и квартиры.
Uponor
Полы с подогревом появились в Эстонии уже более 20 лет назад. У компании Uponor в этом своя роль: мы первыми представили такие полы и стали специалистами в этой области. Вы были одним из тех, у кого дома больше 20 лет назад была установлена система теплого пола, и подумываете о ее модернизации? Мечтаете о более удобном управлении отоплением, меньших затратах на отопление или даже о переходе на решения для умного дома? Возьмите контроль в свои руки, и вам больше не придется беспокоиться о климате в доме!
В 1996-м году компания Uponor первой в Эстонии представила решение, в котором для отопления помещения использовались проложенные в полу пластиковые трубы. Можно смело сказать, что решение, казавшееся на тот момент весьма неординарным, сейчас стало повседневным и распространенным способом отопления помещений. Немного новее — набирающие популярность решения, устанавливающиеся в стеновые и потолочные конструкции.
Если трубопровод для теплого пола со временем практически не менялся, то автоматизация помещений становилась все более умной и возможности росли. В самом начале развития теплых полов система автоматизации состояла из биметаллических настенных термостатов и приводов, работавших при напряжении 230 В, и точность регуляции была средней.
Функция автоматической балансировки
Автоматика Smatrix Pulse имеет функцию автоматической балансировки. Умные термостаты постоянно контролируют потребность в отоплении различных помещений и направляют тепловую энергию туда, где она в данный момент необходима, пользователю не нужно вносить какие-либо настройки. Система достаточно умна, чтобы реагировать на изменения, происходящие в вашем доме, такие как замена напольного покрытия или установка новых окон. Нужный объем тепла в нужное время будет именно там, где это необходимо. Автоматически. Столь быстрое реагирование обеспечивает также существенную экономию энергии.
Управляйте со своего смарт-устройства откуда угодно
Мы живем в смарт-эпоху и привыкли всегда и везде носить с собой смартфон. Управлять подогревом пола с помощью приложения Uponor Smatrix Pulse так же просто, как посмотреть в телефоне прогноз погоды. Где бы вы ни находились, у вас есть полный контроль над отоплением вашего дома. Вы можете повышать и понижать температуру в комнатах, перевести свой дом в сберегающий режим, когда вас нет дома. Или наоборот — переключить отопление на обычный режим, например, когда возвращаетесь из отпуска, или получать тревожные сообщения, если что-то работает не так, как нужно. И все это из любой точки мира.
Возможно, вы были первыми в Эстонии пользователями теплых полов и, надеемся, ваша система до сих пор работает безупречно. В то же время системы со временем изрядно продвинулись вперед.
Автоматическая балансировка, точные термостаты, низкое рабочее напряжение, энергосбережение, управление через приложение, функция охлаждения и многие другие дополнительные возможности — может быть, пришло время подумать о модернизации системы автоматики?