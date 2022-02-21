Как умный дом помогает сохранить ваши нервы, время и деньги?

Современный умный дом и умная жизнь нуждаются лишь в небольшой организации и советах экспертов. Предлагаем вам идеи трех экспертов о том, как сделать умным свой дом.

Luku-Expert

Умный дом — понятие широкое, и еще недавно это было совершенной утопией. Прямо другим измерением. Но сейчас уже нет. С помощью простых и самонастраивающихся инструментов можно управлять светом, электричеством, гардинами, музыкой и многим другим. LukuExpert рассказывает, конечно, главным образом о замках — умных замках.

Используя прелести умного замка, вы можете открывать дверь на расстоянии или рядом, можете дать временный или постоянный доступ другим людям и в любой момент быть уверенным, что дверь дома, безусловно, заперта. В любом случае, с умным замком больше нельзя потерять ключи или забыть их дома. Говорят, что лучший фотоаппарат тот, который у тебя всегда с собой. Сейчас для этого в кармане у каждого есть смартфон. То же самое касается и ключей: ваш смартфон — это также ключ от дома. Но опыт и отзывы клиентов говорят, что c предлагаемым нами дверным замком, читающим отпечаток пальца, не сравнится все же ни одно приложение.

Нет ключа — нет проблем. Пусть мир вертится вокруг замка, а не вокруг ключей!

Pro-Solve Consult

Со временем все умнее становятся решения автоматизации зданий, умный дом — это больше не масса техники, которая включает-выключает свет и делает еще что-то. Производители систем разрабатывают решения так, чтобы они были более открытыми, умными, гибкими и удобными для пользователя. Современный умный дом — это уже больше не роскошь, а логически, системно управляемая автоматизация здания, которая следит за тем, что происходит в доме, и регулирует различные системы, такие как освещение, отопление, охлаждение, вентиляция, сигнализация, мультимедиа, и делает это в соответствии с заданными критериями.