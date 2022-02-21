Магия ароматов: какие аромамасла и благовония привлекут удачу весной

Ароматы сопровождают нас повсеместно, и многие знают о том, что благодаря определенным запахам можно запросто привлечь в жизнь деньги и любовь. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют взять на заметку аромамасла и благовония которые помогут обрести удачу на весну 2022 года. Их можно использовать не только дома, но и в офисе, чтобы не лишиться везения в нужный момент.

Ароматические масла для привлечения удачи весной 2022 года

Нероли. Ароматическое масло получают из цветков померанца. Его используют для того, чтобы привлечь удачу и успех во всех делах. Его можно использовать как аромат для дома или для одежды: пара капель на рубашку или деловой костюм обеспечат успех.

Корица. Этот аромат помогает привлечь везение и успех. Теплый и обволакивающий, он поможет создать в доме атмосферу уюта и гармонии, а также привлечь удачу для всех членов семьи. Палочку корицы можно положить в ящик рабочего стола, чтобы расположить к себе окружение.

Пачули. Благородное аромомасло привлекает удачу в делах и помогает приумножить финансы. Использовать пачули можно как талисман — капля масла в кошельке привлечет деньги и поможет разумно экономить.

Благовония для привлечения удачи этой весной

Зеленый чай. Ароматические палочки, зажженные дома, помогут очистить мысли и прийти к верным решениям. Аромат расслабит и избавит от стресса, а также станет источником удачи и процветания.

Кедр. Еще одно благовоние, которое поможет обрести удачу и везение. Аромат кедра помогает стать увереннее, прийти к правильным решениям и без труда преодолеть любые трудности на пути к цели.

Мирра. Расслабляющий аромат поможет обрести счастье и справиться со стрессом. Благовония принято зажигать в вечернее время. С их помощью удастся привлечь удачу и не остаться без везения в нужный момент.