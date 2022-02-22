Рейки в интерьере: стильные решения из металла, дерева и МДФ
Рейки для стен все чаще встречаются в дизайнерских проектах в стиле эко и минимализм. При правильном выборе эти элементы подходят практически для любого стиля, пишет РБК.
Разбираемся вместе с экспертом Дарьей Евдокимовой, почему этот элемент декора набирает популярность, какие у него есть плюсы и ограничения и как выбрать правильные рейки при ремонте.
Плюсы и минусы реек в интерьере
Деревянные, металлические и пластиковые рейки (они же — ламели или баффели) могут выступать чисто декоративной деталью. Но дизайнеры часто используют их и как функциональный элемент пространства. У реек много плюсов:
- В большинстве случаев материалы, из которых изготовлены рейки, экологичны и гипоаллергенны.
- Такая отделка позволяет сделать акцент на отдельной части комнаты, обладает звуко- и теплоизоляционными свойствами, варьирует светопроницаемость.
- При грамотном расположении реек можно визуально расширить пространство, скорректировать длину и ширину помещения.
- Рейки позволяют легко и быстро замаскировать изъяны стен, “спрятать” техническое оборудование или, например, части сантехники.
- Большинство таких конструкций можно самостоятельно покрасить и установить, невысокая цена делает их привлекательными для ремонта с небольшим бюджетом.
- Рейки несложно ремонтировать. Небольшие сколы достаточно зашпаклевать и покрасить. В крайнем случае без труда можно заменить одну из реек целиком.
Есть у этого элемента интерьера и свои слабые стороны:
- Слишком громоздкая конструкция “съест” часть пространства, поэтому рейки нужно с осторожностью использовать в небольших помещениях.
- На рейках оседает много пыли, которую приходится долго вытирать. Особенно это касается горизонтальных конструкций.
- В ряде случаев ограничения связаны с материалом, из которого выполнен элемент. Как бы красиво ни смотрелись деревянные рейки в ванной, они разрушаются из-за высокой влажности: потребуется систематическая специальная обработка.
1. Рейки на стене
Чаще всего рейками декорируют стену, тем самым делая ее акцентной. Для этого подойдет поверхность у изголовья кровати, у рабочего места, часть стены в гостиной или на кухне. Баффели могут быть расположены за идентичным по цвету стеллажом, открытыми полками или диваном. Это самодостаточная отделка, но можно дополнить ее, повесив на рейки картины или фотографии.
Дизайнеры часто предлагают использовать ламели древесных оттенков, а также черных, белых и пастельных тонов. В детской хорошо смотрятся яркие рейки, а в интерьере стиля лофт — темная, грубо обработанная отделка.
2. Декоративная перегородка из деревянных реек
Рейки отлично подходят для зонирования пространства. Перегородку из продольных полос можно разместить в квартире-студии или разграничить с ее помощью кухню и гостиную в евроформатах. В зависимости от частоты установки реек будет снижаться не только видимость, но и светопроницаемость. Это стоит учитывать при выборе баффелей для помещений, где мало источников света. В спальне такая особенность может быть даже плюсом, если хозяева любят полумрак.
Минус — конструкция фундаментальна, поэтому ее не получится передвинуть в отличие от, например, переносной ширмы. Чаще всего рейки закрепляют жидкими гвоздями, саморезами либо монтажным клеем. Поэтому стоит заранее продумать нюансы планировки и размеры мебели, чтобы не переделывать трудоемкую работу.
3. Рейки на потолке
Красивый вариант отделки для потолков, которые не хочется выравнивать. Промежутки между баффелями заполняют специальными вставками или оставляют пустыми. Между рейками можно вмонтировать светильники. На рынке есть и готовые реечные потолки, которые устанавливаются на основание подвесного, натяжного или оштукатуренного потолка.
Можно присмотреться к вариантам с реечным “переходом”, когда одинаковые ламели устанавливают на потолок и на часть стены, которая с ним соприкасается. Важно, чтобы рейки на стыке поверхностей переходили друг в друга.
Как выбрать материал для реек
В современном интерьере чаще отдают предпочтение экологичным материалам — в этом отношении деревянные рейки вне конкуренции. Но нужно учитывать стиль комнаты: хай-теку лучше подойдут легкие алюминиевые конструкции и другие металлические баффели. Если рейки покупаются под покраску, можно выбрать древесно-волокнистый материал (МДФ).
Деревянные рейки
В зависимости от того, из какого дерева сделана конструкция, меняются ее внешние и функциональные качества. Рейки чаще всего изготавливаются из:
1) сосны. Это наименее дорогостоящая древесина, устойчивая к плесени и перепадам температур. Но она требует обязательной гидрофобной обработки, так как неустойчива к влаге. Сосновые рейки обрабатывают раствором щелочи, чтобы убрать смолу;
2) дуба. Материал стоит дорого, но ценится за долговечность. Древесина устойчива к влаге, поэтому такие баффели можно использовать на кухне, лоджии и в ванной комнате. Дубовые рейки сложнее обрабатывать — они плохо впитывают растворы;
3) бука. Прочный материал, который боится воды. Специалисты советуют покрывать буковые рейки в несколько слоев: сначала гидроизоляционными смесями, а потом лаком.
Металлические рейки
Максимально прочный вариант. В классическом исполнении без окрашивания металлическая конструкция красиво смотрится в хай-тек-интерьерах, лофтах и современных квартирах с минималистичным дизайном. Металл стоит дороже древесины, но не требует дополнительной обработки и служит долго.
МДФ
Мелкодисперсная фракция дерева — спрессованное волокно средней плотности. Это прочная конструкция, в составе которой используется клей. Из-за этого она проигрывает по экологичности деревянным рейкам. МДФ внешне выглядит дешевле, но многие выбирают его из-за невысокой стоимости. Такие рейки рекомендуется брать под покраску.
Чем заменить рейки в интерьере
Если рейки надоели, их всегда можно демонтировать и выровнять поверхность, к которой крепилась конструкция. Иногда оживлению интерьера способствует перекраска баффелей — например, в тон стене или, наоборот, в контрастный цвет.
В качестве менее капитальных альтернатив рейкам можно выбрать похожие на них гипсовые 3D-панели. Для повторения орнамента ламелей в меньших масштабах имеет смысл присмотреться к фрезерованным фасадам мебели, стеганым изголовьям диванов и кроватей, стеклянным элементам на межкомнатных дверях и дверцах шкафов.
Комментарий эксперта
“Рейки хорошо вписываются практически в любой интерьер. Как правило, они не несут большой функциональной нагрузки, поэтому могут служить очень долго, но многое зависит от материала. Заказчики сейчас предпочитают деревянные рейки — в моде экостиль.
Этот элемент можно покрасить в любой цвет — в зависимости от задачи. Если нужно зонировать пространство, можно сделать решение с контрастными рейками. Когда требуется, чтобы конструкция не сильно выделялась, попробуйте покрасить ее в основной цвет интерьера.
Белые рейки хорошо смотрятся в комнатах, оформленных в пастельных тонах, а для интерьера в стиле лофт удачным решением будут рейки из бука, которые переходят со стены на потолок”.