Рейки в интерьере: стильные решения из металла, дерева и МДФ

Чаще всего рейками декорируют стену, тем самым делая ее акцентной. Для этого подойдет поверхность у изголовья кровати, у рабочего места, часть стены в гостиной или на кухне. Баффели могут быть расположены за идентичным по цвету стеллажом, открытыми полками или диваном. Это самодостаточная отделка, но можно дополнить ее, повесив на рейки картины или фотографии.

Есть у этого элемента интерьера и свои слабые стороны:

Деревянные, металлические и пластиковые рейки (они же — ламели или баффели) могут выступать чисто декоративной деталью. Но дизайнеры часто используют их и как функциональный элемент пространства. У реек много плюсов:

Разбираемся вместе с экспертом Дарьей Евдокимовой, почему этот элемент декора набирает популярность, какие у него есть плюсы и ограничения и как выбрать правильные рейки при ремонте.

Дизайнеры часто предлагают использовать ламели древесных оттенков, а также черных, белых и пастельных тонов. В детской хорошо смотрятся яркие рейки, а в интерьере стиля лофт — темная, грубо обработанная отделка.

2. Декоративная перегородка из деревянных реек

Рейки отлично подходят для зонирования пространства. Перегородку из продольных полос можно разместить в квартире-студии или разграничить с ее помощью кухню и гостиную в евроформатах. В зависимости от частоты установки реек будет снижаться не только видимость, но и светопроницаемость. Это стоит учитывать при выборе баффелей для помещений, где мало источников света. В спальне такая особенность может быть даже плюсом, если хозяева любят полумрак.

Минус — конструкция фундаментальна, поэтому ее не получится передвинуть в отличие от, например, переносной ширмы. Чаще всего рейки закрепляют жидкими гвоздями, саморезами либо монтажным клеем. Поэтому стоит заранее продумать нюансы планировки и размеры мебели, чтобы не переделывать трудоемкую работу.

3. Рейки на потолке

Красивый вариант отделки для потолков, которые не хочется выравнивать. Промежутки между баффелями заполняют специальными вставками или оставляют пустыми. Между рейками можно вмонтировать светильники. На рынке есть и готовые реечные потолки, которые устанавливаются на основание подвесного, натяжного или оштукатуренного потолка.

Можно присмотреться к вариантам с реечным “переходом”, когда одинаковые ламели устанавливают на потолок и на часть стены, которая с ним соприкасается. Важно, чтобы рейки на стыке поверхностей переходили друг в друга.

Как выбрать материал для реек

В современном интерьере чаще отдают предпочтение экологичным материалам — в этом отношении деревянные рейки вне конкуренции. Но нужно учитывать стиль комнаты: хай-теку лучше подойдут легкие алюминиевые конструкции и другие металлические баффели. Если рейки покупаются под покраску, можно выбрать древесно-волокнистый материал (МДФ).

Деревянные рейки