Названа дорогая ошибка родителей при ремонте детской

“Дорогостоящая ошибка многих родителей — делать упор в дизайне детской на определенную тематику”, — пояснила Альбрехт. Чтобы сэкономить, эксперт предложила оформлять комнату так, чтобы актуальность дизайна не зависела от увлечений ребенка. По словам специалистки, лучше выбирать нейтральные тона и универсальную мебель, которая прослужит многие годы. В ролике Альбрехт показала пример декорированной по этим правилам спальни с белым потолком, черной стеной и мебелью в тон.