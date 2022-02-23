Раскрыты простые способы избавить квартиру от черной плесени

Бороться с опасной для здоровья человека черной плесенью в квартирах посоветовали с помощью эфирных масел, уксуса или лимона. Простые способы избавить жилье от токсичного грибка раскрыли специалисты клининговой службы The Maids, пишет издание The Mirror.

В Национальной службе здравоохранения Великобритании отметили, что сырость и плесень в доме повышают риски возникновения аллергии, астмы и прочих респираторных заболеваний у жильцов, а также негативно сказываются на иммунитете. Кроме того, грибок способен разрушать стены зданий.

Эксперты из The Maids считают, что эффективно вывести черную плесень можно средствами, которые есть практически у каждого в квартире. Одним из таких оказалось натуральное масло чайного дерева — две чайные ложки нужно развести в 500 миллилитрах воды, налить в пульверизатор, распылить на загрязнение и оставить на час. Затем поверхность нужно протереть влажной тряпкой. Специалисты также рекомендуют использовать этот метод для профилактики возникновения грибка на стенах.

Другим средством против черной плесени в доме эксперты назвали белый уксус — не разбавляя, его нужно распылить на проблемную область и также подождать час. После место загрязнения нужно промыть чистой водой и просушить. Через час специалисты посоветовали повторить последнее действие, чтобы устранить специфический запах уксуса.

Полезным в избавлении от плесени может быть и лимон. Соком фрукта нужно полить загрязненные поверхности, а затем протереть влажной тряпкой. Еще одним эффективным противогрибковым средством в The Maids назвали перекись водорода. Однако эксперты рекомендуют осторожно использовать этот раствор — при разбавлении водой на долю перекиси должно приходиться не более трех процентов. Специалисты также посоветовали предварительно опробовать полученное средство на незаметных участках окон или стен, чтобы убедиться, что он не разъедает краску.

Ранее российский врач-эпидемиолог назвал вентиляцию помещений главным способом борьбы с плесенью. Эксперт добавил, что предотвратить распространение патогенного грибка поможет повышенная температура в местах дислокации.