Какую сумму нужно откладывать каждый месяц, чтобы накопить на первый взнос за жилье вашего ребенка?

Существует множество причин для того, чтобы откладывать деньги на будущее своих детей. Некоторые родители просто хотят, чтобы у их ребенка был стартовый пакет для вступления в жизнь, некоторые хотят помочь ему получить образование, а другие хотят дать своему ребенку свободу и время подумать о том, что делать дальше после окончания гимназии.

Однако одним из наиболее распространенных мотивов в последнее время является накопление первоначального взноса на жилье для ребенка. Банк LHV предлагает своим клиентам очень удобную возможность накапливать деньги на Счете роста ребенка, преумножать сумму и в нужный момент внести ее без каких-либо плат за услуги непосредственно в качестве первого взноса при покупке жилья для ребенка.

Допустим, ребенок захочет в возрасте 25 лет купить свое первой жилье стоимостью, например, 120 000 евро. Если нужен первый взнос в размере 15%, то вам придется заплатить 18 000 евро. На какой срок и в каком размере нужно инвестировать через Счет роста, чтобы к 25 годам накопилась нужная сумма? С учетом исторической доходности банк рассчитывает на среднюю доходность в 6%.

Если вы откроете счет роста с рождения ребенка и будете откладывать на него 30 евро в месяц, ведя накопление просто на банковском счете, то к 25-летию ребенка вы накопите 8640 евро, которые, если их инвестировать, при доходности в 6% могли бы вырасти до суммы 19 330 евро.

Если вы откроете счет роста с 7 лет ребенка и будете ежемесячно откладывать на него уже 50 евро, то тогда к 25-летию ребенка на счете роста накопится 19 460 евро.

Счет роста с 18 лет — если ребенок начинает задумываться о том, чтобы открыть счет роста и начать накопление первого взноса за собственное жилье только по достижении совершеннолетия, то ему уже придется вкладывать около 180 евро каждый месяц, чтобы накопить желаемую сумму взноса к своему 25-летию.

Счет роста в банке LHV предназначен в первую очередь для долгосрочного инвестирования. Вы можете начать всего с одного евро, при этом есть возможность делать регулярные или разовые взносы, и все операции осуществляются автоматически.