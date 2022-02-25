6 вещей, которые квартиранту запрещено делать в съемном жилье

Что еще нельзя делать арендаторам в квартире и при каких условиях — рассказываем вместе с экспертами. При этом во многих случаях есть свои послабления и оговорки.

1. Не впускать собственника в квартиру

Одной из основных причин споров между арендатором и собственником является возможность посещения последним сданной внаем квартиры. И здесь возникает вопрос, может ли квартирант просто не пускать собственника. Обычно в договоре найма прописывается, когда собственник может посещать сданную квартиру. По соглашению сторон могут быть указаны даты и даже время визитов, например один раз в месяц, рассказывает замдиректора департамента аренды квартир риелторской компании “Инком-Недвижимость” Оксана Полякова.

Если собственник приходит в согласованный день и час, арендатор обязан впустить его, но в другое время — нет. “Жилище является элементом частной жизни, неприкосновенность которой охраняется законом, и посещение арендодателем сдаваемой квартиры без разрешения нанимателя является нарушением прав последнего. Визиты в сдаваемую квартиру в отсутствие квартиранта противозаконны”, — рассказала эксперт.

В данном случае действия самого собственника могут быть квалифицированы как преступление по ст. 139 УК РФ (“Нарушение неприкосновенности жилища”), поскольку на время действия договора найма он передал права пользования своей собственностью нанимателю, отметил юрист адвокатского бюро Asterisk Степан Хантимиров. Хотя, по его словам, на практике до таких разбирательств дело обычно не доходит — стороны стараются найти компромисс.