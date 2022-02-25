6 вещей, которые квартиранту запрещено делать в съемном жилье
Владелец квартиры имеет право устанавливать разные ограничения для квартирантов. Например, он может запретить курить в квартире или заводить в ней животных, а также приглашать гостей или оставлять их ночевать, пишет РБК.
Что еще нельзя делать арендаторам в квартире и при каких условиях — рассказываем вместе с экспертами. При этом во многих случаях есть свои послабления и оговорки.
1. Не впускать собственника в квартиру
Одной из основных причин споров между арендатором и собственником является возможность посещения последним сданной внаем квартиры. И здесь возникает вопрос, может ли квартирант просто не пускать собственника. Обычно в договоре найма прописывается, когда собственник может посещать сданную квартиру. По соглашению сторон могут быть указаны даты и даже время визитов, например один раз в месяц, рассказывает замдиректора департамента аренды квартир риелторской компании “Инком-Недвижимость” Оксана Полякова.
Если собственник приходит в согласованный день и час, арендатор обязан впустить его, но в другое время — нет. “Жилище является элементом частной жизни, неприкосновенность которой охраняется законом, и посещение арендодателем сдаваемой квартиры без разрешения нанимателя является нарушением прав последнего. Визиты в сдаваемую квартиру в отсутствие квартиранта противозаконны”, — рассказала эксперт.
В данном случае действия самого собственника могут быть квалифицированы как преступление по ст. 139 УК РФ (“Нарушение неприкосновенности жилища”), поскольку на время действия договора найма он передал права пользования своей собственностью нанимателю, отметил юрист адвокатского бюро Asterisk Степан Хантимиров. Хотя, по его словам, на практике до таких разбирательств дело обычно не доходит — стороны стараются найти компромисс.
Если собственник хочет прийти в не определенное договором время, то он должен предупредить нанимателя и договориться с ним о своем визите заранее. “Если уже все согласовано и пришел собственник, то квартирант должен впустить его в квартиру. Если в договоре не прописано, когда собственник может посещать квартиру, то ему все равно необходимо согласовать время визита с нанимателем заранее”, — уточнил юрист. Однако есть случаи, когда собственник может зайти в квартиру без ведома квартиранта или в его отсутствие. Речь идет о чрезвычайных ситуациях. Например, когда есть риск гибели имущества — пожар, затопление и так далее, добавил он.
2. Нельзя выбрасывать вещи из квартиры
По договору найма квартира передается вместе с находящимся в ней имуществом. На время действия договора за его сохранность отвечает наниматель, рассказывает управляющий директор сети офисов недвижимости “Миэль” Мария Жукова. “Обычно при подписании договора аренды составляют акт передачи квартиры и имущества. В нем отдельно описывается состояние квартиры и составляется опись передаваемого имущества, фиксирующая его состояние”, — пояснила она.
Квартирант имеет право пользоваться имуществом, переставлять мебель, добавить свою или убрать лишнюю (если в договоре не указано иное), а по окончании срока действия договора найма он обязан вернуть все на свои места. “Но он не вправе распоряжаться этим имуществом самостоятельно — подарить, продать или выбросить. В случае если такое произойдет, собственник сдаваемой квартиры может взыскать стоимость пропажи”, — предупреждает Оксана Полякова. Поэтому риелторы советуют при сдаче квартиры внаем составлять подробную опись имущества с описанием состояния жилплощади и предметов в ней.
То есть квартирант не имеет права выбрасывать вещи собственника из съемной квартиры, даже если он считает их хламом — будь это сломанный стул, старая шина или удочка. Арендатор может спросить разрешения у хозяина. Но если тот будет против, то вещи нужно сохранить. Более того, бывают ситуации, когда квартирант не может не только распоряжаться, но и пользоваться имуществом в съемной квартире, добавил Степан Хантимиров. Например, иногда в договоре указывается, что в арендуемом помещении будет храниться какое-то имущество собственника (личные вещи, техника). При этом наниматель не должен ими пользоваться. “Если оговорено место, где эта вещь хранится, значит арендатор должен соблюдать и эти правила”, — отметил юрист.
3. Нельзя делать ремонт без согласия собственника
По общему правилу ремонт в квартире (косметический и капитальный) делает собственник, если в договоре не указано иное. Бывают ситуации, когда наниматель делает ремонт в квартире в счет арендной платы. Все это прописывается в договоре во избежание конфликтов и неприятных ситуаций. Если квартирант хочет по своей инициативе сделать ремонт, то обязательно согласие собственника, при этом желательно оформить его в письменном виде, говорит юрист адвокатского бюро Asterisk.
Это касается и ситуаций, когда был нанесен ущерб со стороны квартиросъемщика. Например, ребенок испортил обои, в итоге требуется провести небольшой косметический ремонт. Даже в таком случае наниматель должен уведомить владельца о планах устранить дефект. Собственник в данном случае может решить провести ремонт самостоятельно, а нанимателя попросить возместить убытки, пояснил он.
“Если ремонтные работы, которые квартирант производил самостоятельно и без разрешения владельца квартиры, повлекли за собой материальный ущерб (поломки, потоп, пожар, другие аварии в результате неквалифицированных действий), его возмещает виновник”, — указала замдиректора департамента аренды квартир “Инком-Недвижимости”. Кроме того, собственник может расторгнуть договор с квартирантом и взыскать с него неустойку, добавил Степан Хантимиров.
4. Нельзя пересдавать квартиру
Квартиранту запрещено пересдавать квартиру. Например, человек снимает квартиру по договору, но через какое-то время решает съехать и вместо себя заселяет другого человека без согласия собственника. Старый квартирант получает плату от нового жильца (иногда большую, чем прописана в договоре) и передает собственнику. Такая ситуация возможна, если владелец живет за границей и не посещает квартиру физически. Но делать это запрещено, точно так, как и пересдавать съемную квартиру посуточно.
“Пересдача в поднаем без письменного разрешения собственника противозаконна. Наймодатель может требовать расторжения договора найма и признания договора поднайма недействительным. В случае если имуществу был нанесен ущерб, возместить его собственнику обязан наниматель”, — предупредила Оксана Полякова.
5. Нельзя использовать не по назначению
Квартиранту запрещено использовать жилье не по назначению. Например, организовать в ней производство, открыть офис или маникюрный кабинет. “Наниматель арендует квартиру для пользования ею — то есть обеспечивает себе место проживания. Использование съемной квартиры в других целях запрещено”, — сказал Степан Хантимиров.
Если квартира будет использоваться не по назначению, то собственник имеет право расторгнуть договор, взыскать убытки (например, за износ квартиры, доказывать их придется в суде) и неустойку за нарушение условий договора. Также квартиранта могут привлечь к административной и уголовной ответственности, предупредил юрист. В данном случае все зависит от того, какую конкретно деятельность вел арендатор в съемной квартире.
6. Нельзя курить, заводить детей и животных
Собственник может устанавливать и дополнительные запреты жильцам. В числе самых распространенных — запрет заводить детей и животных, а также курить в помещении и устраивать вечеринки. Есть нестандартные ограничения. Например, собственник может запретить арендатору самостоятельно проводить уборку квартиры, делать это могут только клининговые компании или сама хозяйка. Либо владелец разрешают совершать уборку только определенными чистящими средствами, делиться примерами Оксана Полякова из “Инкома”. Помимо этого, собственник может установить запрет приглашать гостей или оставлять их ночевать. Хотя это противоречит целям аренды — пользование жилым помещением подразумевает, что квартирант может приглашать к себе гостей, отметил юрист адвокатского бюро Asterisk.
Нарушение этих запретов может стать даже поводом расторжения договора аренды. По словам управляющего директора сети офисов недвижимости “Миэль”, на практике причиной досрочного расторжения договора найма собственником (выселение арендаторов) обычно становится существенное нарушение условий договора найма. Например:
- проживание в квартире не оговоренных в договоре лиц (изначально планировалась семья с двумя детьми, реально проживает десять взрослых);
- несвоевременная оплата найма;
- нахождение в квартире не указанных в договоре животных;
- использование квартиры не по назначению (не для проживания — офис, салон красоты и пр.);
- систематическое нарушение правил общежития, интересов соседей (жалобы соседей на шум и пр.).
“Все эти и другие условия обязательно прописываются в договоре найма, где отдельным пунктом оговариваются условия досрочного расторжения. Указанные причины ранжированы по частоте. Они универсальны и не меняются годами. Сам договор аренды должен быть составлен так, чтобы по нему можно было требовать исполнения условий в полиции или в суде”, — подытожила Мария Жукова.