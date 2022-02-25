Чтобы ванная комната сияла чистотой: 11 советов

Для чистки смесителя и наконечника душа можно обернуть его пропитанной уксусным раствором махровой салфеткой, дать раствору полчаса подействовать, после чего его нужно смыть.

Ванну стоит мыть после каждого использования с помощью специального средства и мягкой губки. В случае акриловой или эмалированной ванны нужно действовать осторожно и не использовать абразивную губку, хотя она и может быть более эффективной по сравнению с обычной. Чистящее средство следует оставить для оказания действия на несколько минут, после чего его нужно аккуратно смыть горячей водой. Если из-за брызг воды на стенках ванны будет оставаться налет, то после мытья ванны ее нужно высушить с помощью мягкой салфетки.

Душевую кабину после каждого использования нужно сполоснуть горячей водой. Для чистки скопившегося в течение более продолжительного времени налета можно использовать средство для чистки стекла — нанесите его на стеклянные стенки, дайте подействовать несколько минут, после чего протрите мягкой микроволоконной салфеткой и высушите. Если на поверхности остались мыльные пятна, их можно удалить с помощью средства для мытья посуды и губки, а в случае остатков извести поможет легкий уксусный раствор.

Очистить и отбелить швы между плиткой эффективнее всего можно с помощью смеси из пищевой соды и уксусного раствора. Нанести ее на шов можно, например, старой зубной щеткой, после чего нужно дать смеси подействовать несколько минут, а затем смыть ее водой.

Стены и полы ванной комнаты чаще всего покрыты керамической плиткой, очистить которую от брызг воды и мыла или от грязи можно с помощью специально предназначенной для этого бытовой химии или слабого раствора пищевого уксуса. Если в доме есть паровой очиститель, он также позволит эффективно очистить плитку, и в таком случае использовать бытовую химию не понадобится. Если же на поверхность по какой-либо причине попал жир, его можно счистить с помощью средства для мытья посуды.

Обработанные силиконом поверхности без плесени

Для недопущения образования плесени важно во время и после каждого приема душа или ванны использовать вентиляционную вытяжку, а когда душ не используется, его двери стоит держать открытыми. Если несмотря на это на обработанных силиконом поверхностях душевой кабины или ванны все равно начинает образовываться плесень, пораженный ей силикон необходимо срезать, а затем нанести на это место новый. Можно воспользоваться и специальными химикатами против плесени, однако их действие является скорее профилактическим, и смыть с силикона уже образовавшуюся плесень в большинстве случаев не удастся.

Унитаз без бактерий

Унитаз необходимо чистить ежедневно — в противном случае он превратится в неприятное гнездо бактерий. Для поддержания чистоты унитаза проще всего добавлять в сливной бачок подходящее чистящее средство, или же капсулы или таблетки. Кроме того, нужно регулярно и тщательно чистить унитаз и с помощью щетки и специальной бытовой химии. Иногда люди забывают о том, что необходимо протирать и все другие поверхности унитаза, от стульчака, до кнопки сливного бачка. Для этого удобно использовать одноразовые влажные салфетки для чистки или салфетки, предназначенные в доме только для чистки поверхностей унитаза.

Регулярно меняемый ершик

Многие даже и не задумываются об этом, однако ершик для чистки унитаза также постепенно размочаливается, и поэтому его необходимо достаточно регулярно менять. Кроме того, в держатель ершика можно добавить немного моющего средства, а также тщательно мыть держатель раз в неделю с помощью горячей воды и эффективного химиката.

Трубы без засоров

В водосточных отверстиях постепенно скапливаются волосы и другая грязь. Время от времени подверженные этому части водостока необходимо снимать, физически удалять из них грязь, а также промывать и дезинфицировать детали. Более легкие засоры можно предотвратить посредством промывания большим количеством горячей воды и средством для чистки труб, или же воспользовавшись содой и очень горячей водой.

Новый текстиль

Коврики в ванной комнате и шторы ванны и душевой кабины постоянно используются, и на них попадает большое количество воды и различных брызг. Поэтому раз в пару недель их строит стирать в стиральной машине, а если текстиль уже начинает выглядеть изношенным, его нужно заменить. При желании с помощью такой замены можно значительно изменить и облик всей ванной комнаты.

Порядок в ящиках и шкафах

В ванной комнате никогда не бывает слишком много пространства и мест для хранения, поэтому имеющиеся ящики и шкафы нужно использовать с умом. Для поддержания в них порядка воспользуйтесь маленькими прозрачными коробками, помогающими сортировать предметы и не допускать путаницы.