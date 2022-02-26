Риелторы назвали главные риски при покупке “сталинок”

Директор офиса продаж вторичной недвижимости агентства Est-a-tet Юлия Дымова отметила, что при покупке квартиры в “сталинском” фонде нужно ожидать, что такая недвижимость, в отличие от вариантов в недавно построенном доме, потребует дополнительных затрат. В большинстве лотов общедомовое имущество устарело и требует капитального ремонта.

“Можно заменить трубы в квартире, но это не решит общую проблему. Кроме того, в такой квартире затраты на ремонт будут намного выше затрат в новостройке, так как здесь высокие потолки, увеличенные дверные и оконные проемы”, — пояснила Дымова.

Еще она подчеркнула, что перед покупкой “сталинок” надо быть готовыми к тому, что их ликвидность снижается, и впоследствии данное жилье будет сложнее перепродать. Риелтор отметила, что в настоящее время отмечается тренд на покупку вторичной недвижимости с хорошим ремонтом, чтобы минимизировать затраты на ремонт.

Эксперт по недвижимости компании “Этажи” Иннокентий Ярыгин согласен с ней, добавляя, что стоимость квадратного метра в “сталинках” может быть на 25-30% ниже, чем в новостройках или недавно построенных домах.

Однако Ярыгин также уточнил, что “сталинки” бывают разного качества. Те, что строились для партийной элиты, отличаются интересным архитектурным обликом, высоким качеством строительства и долгим сроком службы. В данных случаях плюсы перекрывают минусы, и недвижимость может быть достаточно дорогой.