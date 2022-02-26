Что такое матрас футон и для чего он нужен?

Часто бывает, что при покупке нового матраса по факту первой ночи понимаешь, что он не совсем соответствует нашим ожиданиям. Важно уметь выбирать матрас для сна, поскольку слишком жёсткая поверхность станет причиной некачественного сна, а слишком мягкая вообще чревата проблемами позвоночника. Второй причиной является ухудшение параметров комфорта старого матраса (прогибы пружин, например).

Футон (топпер) — это тонкий бескаркасный матрас, основная цель которого состоит в сглаживании возникшего дисбаланса между анатомическими требованиями пользователя и характеристиками основного матраса.

Топпер можно использовать в качестве наматрасника для кровати или дивана. Каждая модель имеет свои параметры, включая степень жёсткости, что позволяет корректировать характеристики проблемного матраса, делая его мягче или жестче, в зависимости от целей.

Плюс футон незаменим в походных условиях. Благодаря своему бескаркасному формату он легко транспортируется (достаточно свернуть его в рулон и закинуть в багажник авто).

Плюсы такого использования первыми оценили японцы, которые и являются создателями данного вида вспомогательных матрасов. Не удивительно, что конструкция изделия напоминает татами.

Футон является востребованным товаром и имеет различные параметры, включая размеры, материалы, степень жёсткости и не только. При выборе топпера следует руководствоваться следующими факторами:

Размеры — длина, ширина, высота и количество спальных мест изделия должны соответствовать параметрам пользователя и/или основного матраса.

Максимальная нагрузка — варьируется в диапазоне 90-140 кг., выбирается в соответствии с параметрами веса пользователя.

Степень жесткости — как и в случае с обычным матрасом, можно выбрать мягкий, средний или жесткий топпер.

Материалы — в качестве наполнения используются ППУ +кокосовая койра (классический жёсткий вариант), а также пена Memory Foam, кислородная пена и латекс для мягких моделей.