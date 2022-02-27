Неожиданное открытие: быстрее всего в стране рос рынок недвижимости Ида-Вирумаа

Среди городов наибольший рост по количеству сделок с квартирами продемонстрировала Нарва — их зафиксировано на 47%, чем годом ранее. В Йыхви и Силламяэ сделок с квартирами стало больше на 37%, а в Кохтла-Ярве на 23%.

По словам аналитика бюро недвижимости Uus Maa Игоря Хабала, подобной активности и роста цен Ида-Вирумаа не видел с момента восстановления независимости Эстонии. “В Ида-Вирумаа зарегистрирован самый высокий процент изъятия денег из второй пенсионной ступени, этой возможностью воспользовались 33 процента населения. Учитывая, что по сравнению с остальной Эстонией цены на недвижимость в Ида-Вирумаа довольно низкие, люди использовали деньги для покупки жилья, что было бы невозможным в другом регионе”, — сказал Хабал.

“Во втором полугодии в Нарве резко увеличилось количество сделок, что напрямую связано с пенсионной реформой. Это произошло несмотря на весьма скромный объем предложений — люди покупали то, что было доступно. Следует обратить внимание и на Йыхви, где рост сделок с квартирами за год составил 37%, а медианная цена увеличилась на 28%. На позитивный рост показателей как рынка аренды, так и купли-продажи недвижимости влияет недавно открывшийся в Йыхви ИТ-колледж”, — добавил Хабал.

По словам аналитика Uus Maa, несмотря на высокий покупательский спрос, в Ида-Вирумаа относительно низкое количество предложений. В январе 2022 года доступной для покупки недвижимости было на 40% меньше, чем в 2021 году. “Во многом именно по этой причине цены в уезде в прошлом году росли так быстро. В целом по Ида-Вирумаа медианная цена квартиры выросла на 24%, а дома — на 25%”, — сказал Хабал.

“Скорее всего, в этом году в Ида-Вирумаа не стоит ожидать повторения такого стремительного взлета цен и количества сделок, однако тенденция по-прежнему сохраняется”, — добавил Хабал.