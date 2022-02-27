В прошлом году объем строительства увеличился на 9%

Строительные предприятия построили в целом на 3,6 млрд евро, из них зданий построено на 2,5 млрд евро и сооружений — на 1,1 млрд евро. По сравнению с 2020 годом зданий построено на 12% больше, а сооружений (дорог, мостов, портов, магистральных трубопроводов, линий связи и электропередач, спортивных площадок и т.п.) — на 4% больше.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Мерике Синисаар, в 2021 году на строительный рынок повлияла как низкая сравнительная база предыдущего года, так и самое большое за последние годы повышение цен на материалы. “Несмотря на рост цен, лучший до сих пор результат 2019 года удалось превысить на 3%”, — пояснила Синисаар.

На местный строительный рынок больше всего повлияло увеличение объема строительства зданий. Больше строилось как новых зданий, так и проводилось ремонтных и реконструкционных работ. При этом рост объемов строительства сооружений связан именно с проведением ремонтных и реконструкционных работ.

Объём строительных работ у эстонских предприятий, действующих за рубежом, уменьшился в сравнении с предыдущим годом на 5%. Сократилось как строительство зданий, так и сооружений. Доля строительных работ, выполненных в зарубежных государствах, составила в общем объёме строительства 5%, а годом ранее — 6%.

По данным Регистра строений, выдано 6735 разрешений на эксплуатацию новых жилых помещений, или почти на 11% меньше, чем год назад. Большая часть (62%) нового жилья — это квартирные дома. Наиболее предпочтительным типом жилья были 3–5-этажные квартирные дома. Это единственный тип жилья, доля которого за последние годы в новостройках увеличилась. Больше было построено двух- и четырехкомнатного жилья. Если в течение нескольких лет преобладали четырехкомнатные квартиры, то в прошлом году увеличилась доля одно- и двухкомнатных квартир и сократилась доля трехкомнатных. Площадь нового жилья составляла в среднем 91 квадратный метр. Больше всего нового жилья построено в Таллинне, в близлежащих к столице волостях и в Тартуском уезде.