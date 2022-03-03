Поторопитесь, домовладельцы! В марте еще можно предупредить весенние и летние конфликты с птицами

Период размножения в природе — это самое важное и чувствительное время. Беспокоить птиц и других животных в это время неэтично и запрещено законом.

“Птицы — это естественная часть природы. Если у владельцев жилых домов в предшествующие годы случались конфликты с гнездящимися птицами, то именно сейчас, до начала активного периода гнездования, будет разумно проконтролировать свои постройки. Весной нужно привести в порядок крыши, кровельные свесы, проёмы, чердаки, пространства за обшивками и облицовками, балконы, складские площадки, недостроенные строения и прочие используемые человеком места и при необходимости перекрыть птицам доступ. Заниматься этим во время гнездования будет уже поздно”, — объяснил главный специалист по охране природы Департамента окружающей среды Тыну Тальви.

Многие птицы, обитающие в населённых пунктах, относятся к синантропным видам (т.е. обитают рядом с человеком), и их места гнездования связаны с постройками человека. Например, галки могут сооружать гнёзда в вентиляционных системах, воробьи и мухоловки — за облицовкой дома. Голуби часто гнездятся на карнизах, а чайки — на крышах зданий.

За жизнью гнездящихся в населённых пунктах птиц очень интересно наблюдать. При этом Департамент окружающей среды ежегодно получает сообщения о чайках и воронах, которые, защищая своих птенцов, нападают на людей. “Также людей может беспокоить помёт птенцов вокруг гнезда и их утренний гомон при раздаче еды мамой-птицей. Подобные проблемы настигают владельцев жилых домов в мае и июне. Если желаете их предотвратить, разумно начать действовать уже сейчас, до начала основного периода гнездования”, — отметил главный специалист по охране природы Департамента окружающей среды Тыну Тальви.