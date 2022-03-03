Поторопитесь, домовладельцы! В марте еще можно предупредить весенние и летние конфликты с птицами
Скоро птицы начнут выбирать подходящие места гнездования. Департамент окружающей среды рекомендует владельцам жилых домов и квартирным товариществам проконтролировать и при необходимости перекрыть птицам доступ к возможным местам гнездования в постройках человека.
Период размножения в природе — это самое важное и чувствительное время. Беспокоить птиц и других животных в это время неэтично и запрещено законом.
“Птицы — это естественная часть природы. Если у владельцев жилых домов в предшествующие годы случались конфликты с гнездящимися птицами, то именно сейчас, до начала активного периода гнездования, будет разумно проконтролировать свои постройки. Весной нужно привести в порядок крыши, кровельные свесы, проёмы, чердаки, пространства за обшивками и облицовками, балконы, складские площадки, недостроенные строения и прочие используемые человеком места и при необходимости перекрыть птицам доступ. Заниматься этим во время гнездования будет уже поздно”, — объяснил главный специалист по охране природы Департамента окружающей среды Тыну Тальви.
Многие птицы, обитающие в населённых пунктах, относятся к синантропным видам (т.е. обитают рядом с человеком), и их места гнездования связаны с постройками человека. Например, галки могут сооружать гнёзда в вентиляционных системах, воробьи и мухоловки — за облицовкой дома. Голуби часто гнездятся на карнизах, а чайки — на крышах зданий.
За жизнью гнездящихся в населённых пунктах птиц очень интересно наблюдать. При этом Департамент окружающей среды ежегодно получает сообщения о чайках и воронах, которые, защищая своих птенцов, нападают на людей. “Также людей может беспокоить помёт птенцов вокруг гнезда и их утренний гомон при раздаче еды мамой-птицей. Подобные проблемы настигают владельцев жилых домов в мае и июне. Если желаете их предотвратить, разумно начать действовать уже сейчас, до начала основного периода гнездования”, — отметил главный специалист по охране природы Департамента окружающей среды Тыну Тальви.
Гнездованию многих видов птиц вблизи людей способствует легкодоступная пища. “Возможности пропитания существенно увеличивают популяции ворон, галок и чаек, а также повышают вероятность их гнездования вблизи человека. Поэтому лучше избегать обеспечения для птиц возможностей получения легкодоступной пищи около наших домов — не кормите птиц, покрывайте компостные кучи и используйте закрытые мусорные ящики и контейнеры”, — пояснил Тыну Тальви.
Практические рекомендации:
· Закройте сеткой или отремонтируйте возможные проёмы и отверстия в кровельных свесах и других доступных для птиц местах.
· Очищайте свои крыши от мусора и других материалов, подходящих для сооружения гнёзд. Уберите с пологих крыш и балконов бесполезные предметы.
· При необходимости используйте подходящие отпугивающие средства — например, изображения хищных птиц, развевающиеся на шесте воздушные змеи, мячи в виде глаз и т.п.
· Установите в подходящих местах скворечники. Следуйте инструкциям Союза орнитологов Эстонии.
В естественный жизненный цикл природы нужно стараться вмешиваться минимально — вмешательство обосновано только в крайних случаях, например, в целях защиты здоровья и имущества людей.
Владельцам жилых домов и квартирным товариществам отведена также важная роль в выборе подходящего времени при планировании реновационных и ремонтных работ. Если перед началом работ возникает вопрос в связи с обитателями природных территорий, нужно по возможности заблаговременно связаться с Департаментом окружающей среды по адресу info@keskkonnaamet.ee. Так можно предотвратить ситуации, когда по причине гнездования птиц приходится переносить запланированные на весну или лето работы.