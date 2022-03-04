Какие газы угрожают нам дома и как их различать?

В окружающей нас среде присутствуют очень разные газы: мы вдыхаем кислород, карбонизируем напитки, используем газ для приготовления дома пищи на газовой плите. В качестве бытового газа используется как природный, так и сжиженный газ. Первый из них поступает к вам по газопроводам, а второй — в баллонах, в которых газ под действием высокого давления становится жидким. Природный газ — это воспламеняющийся газ, состоящий в основном из метана. В чистом виде метан, как и угарный газ, не имеет запаха и цвета, но для того чтобы было проще заметить возможные утечки, в него добавляют небольшое количество одорантов (пахнущих веществ), благодаря чему человек легко может обнаружить его.

Почему угарный газ наиболее опасен для нас?

Дым или дымовой газ — это взвешенная смесь, состоящая преимущественно из воздуха, водяного пара и твердых частиц, которая возникает прежде всего при сжигании топлива. Ее состав зависит от типа топлива и способа его сжигания. Дым наносит вред организмам, строениям, оборудованию, а также может влиять и на климат. Но еще опаснее для человека коварный угарный газ, поскольку мы не чувствуем его запаха и не видим его. Угарный газ, или монооксид углерода (CO), — это газ, не имеющий запаха, вкуса и цвета, возникающий при неполном сгорании. Угарный газ ядовит для людей и животных. Он попадает в организм при вдыхании, блокирует в крови приток кислорода, и работа организма нарушается. Наиболее чувствителен к кислородной недостаточности мозг, а также нервная система и сердечная мышца. Именно поэтому человек, отравившийся угарным газом, не ощущает всей серьезности ситуации: он в замешательстве и не может спастись, хотя чувствует, что с ним что-то не так. Бодрствуя, человек может и не связать симптомы с угарным газом, а сразу после сна — и вовсе не почувствовать их.

Смотрите видео о том, как распространяется в помещении угарный газ.

Памятка: что надо знать о разных видах газа

· Бытовой газ — воспламеняющийся, не имеет вкуса и цвета, но выявляется по запаху.