ДО И ПОСЛЕ | Универсальная гостиная для всех членов семьи
Гостиная — это комната, где собирается вся семья. Однако во многих домах она должна выполнять одновременно несколько функций. Например, кто-то хочет смотреть в гостиной телевизор, кто-то — делать работу, а дети в то же время хотят играть. Кроме того, гостиная должна быть хорошо организованной и чистой, поскольку эта комната предназначена также для приёма гостей. Дизайнер интерьера даёт советы, как всё это возможно сделать в одной гостиной.
По словам дизайнера интерьера IKEA, при обновлении комнаты необходимо прежде всего выбрать цветовую палитру. Может быть, принять решение будет проще благодаря природе за окном или вашему любимому цвету. Комната должна отражать выбранную вами палитру, что придаст ей свежий вид. При этом стиль мебели следует выбирать соответственно другой обстановке дома, чтобы всё было выдержано в одном стиле. Будь то скандинавский стиль, модерн или вовсе традиционный стиль.
“Следующим шагом является обеспечение того, чтобы мебель, выбранная для комнаты, выполняла несколько функций или легко перемещалась, а также соответствовала размеру комнаты и не создавала беспорядка визуально. Если места для хранения вещей недостаточно, а мебель расставлена неудачно, может возникнуть ощущение, что вещи разбросаны, в комнате беспорядок. Отдыхать в такой комнате неприятно. Для тех, кто столкнулся с подобной проблемой, я рекомендую использовать необычные решения, такие как размещение дивана посреди комнаты. В некоторых случаях такое решение позволяет использовать свободное пространство на стенах для размещения мебели для хранения и тем самым разделять комнату на части. При таком дизайне интерьера проходы остаются свободными, но уюта больше и помещение не перегружено вещами”, — рассказал Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьера IKEA.
Одна гостиная — несколько функций
Большая семья тоже может провести время с комфортом в хорошо продуманной гостиной. Дизайнер интерьера даёт советы, как разделить комнату на три основные части.
- Зона отдыха. Основным элементом интерьера зоны отдыха являются диван и телевизор. Если повесить телевизор на стену, то это может быть практичным и безопасным выбором для тех, у кого дома есть маленькие дети, которые хотят везде лазить и могут нечаянно перевернуть телевизор. Это решение также экономит пространство, устраняя необходимость в столе для телевизора.
“Если ваша гостиная очень просторная, подумайте о том, чтобы отодвинуть диван от стены ближе к телевизору. Это освободит место вдоль стен для других предметов обстановки. Добавьте пару кресел, хорошее освещение и подставку для ноутбука вместо письменного стола и вы получите идеальный уголок для чтения или работы”, — рассказал Кастро.
- Места для хранения. Чтобы в доме было достаточно места для хранения вещей, дизайнер интерьера рекомендует шкафы разной высоты и ширины. Некоторые шкафы крепятся на стену, что опять же экономит место. Свободное пространство под шкафами идеально подходит, например, для места для собак. Выбирая диван, имейте в виду, что в случае варианта с ящиком для хранения в нём можно хранить сезонные вещи.
“Если в комнате много вещей, рекомендую выбирать закрытые решения для хранения. Не так легко отдыхать в гостиной, где царит беспорядок, поэтому постарайтесь убирать даже мелкие вещи, которыми вы часто пользуетесь. Таким образом, они не будут визуально создавать беспорядок. Кроме того, светлые закрытые решения для хранения создают однородное и гармоничное впечатление”, — пояснил дизайнер интерьера.
Он добавил, что один предмет мебели может выполнять несколько функций и тем самым способствовать экономии пространства. Например, шкафы, расположенные у окна, создают уютную зону отдыха, но их можно использовать и для хранения вещей. Пара дополнительных подушек также станет приятным дополнением к наслаждению книгой и чашкой чая. Это также создаёт ещё больше места для большой семьи, чтобы проводить время вместе.
- Детский уголок. Когда в семье есть маленькие дети, они часто любят играть со своими игрушками в гостиной. Кроме того, так родителям легче следить за малышом. Поэтому логично, что у ребёнка есть место для игр и рисования в гостиной. В этот уголок для занятий можно добавить небольшой стол, стул, полку и коробки для хранения вещей. Выбирая полки и шкафы, подумайте, можно ли будет их использовать в дальнейшем, когда у ребёнка уже появится собственная комната.
Секрет уюта
Различные аксессуары помогают создать уют в комнате. По словам дизайнера интерьера, это самый быстрый и дешёвый способ обновлять свой дом в соответствии с сезоном.
“Домашние аксессуары и текстиль, такие как ковры, шторы или подушки, — это самый быстрый способ создать уют и изменить внешний вид комнаты. Этой весной преобладают пастельные цвета, такие как светло-зелёный. Поменяйте подушки, выберите вазы подходящей цветовой гаммы, повесьте картины, купите новый ковёр и привнесите в комнату природу — зелёные растения и цветы. Это верный способ создать в комнате весеннее настроение”, — рассказал Кастро.