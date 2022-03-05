ДО И ПОСЛЕ | Универсальная гостиная для всех членов семьи

По словам дизайнера интерьера IKEA, при обновлении комнаты необходимо прежде всего выбрать цветовую палитру. Может быть, принять решение будет проще благодаря природе за окном или вашему любимому цвету. Комната должна отражать выбранную вами палитру, что придаст ей свежий вид. При этом стиль мебели следует выбирать соответственно другой обстановке дома, чтобы всё было выдержано в одном стиле. Будь то скандинавский стиль, модерн или вовсе традиционный стиль.

“Следующим шагом является обеспечение того, чтобы мебель, выбранная для комнаты, выполняла несколько функций или легко перемещалась, а также соответствовала размеру комнаты и не создавала беспорядка визуально. Если места для хранения вещей недостаточно, а мебель расставлена ​​неудачно, может возникнуть ощущение, что вещи разбросаны, в комнате беспорядок. Отдыхать в такой комнате неприятно. Для тех, кто столкнулся с подобной проблемой, я рекомендую использовать необычные решения, такие как размещение дивана посреди комнаты. В некоторых случаях такое решение позволяет использовать свободное пространство на стенах для размещения мебели для хранения и тем самым разделять комнату на части. При таком дизайне интерьера проходы остаются свободными, но уюта больше и помещение не перегружено вещами”, — рассказал Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьера IKEA.

Одна гостиная — несколько функций

Большая семья тоже может провести время с комфортом в хорошо продуманной гостиной. Дизайнер интерьера даёт советы, как разделить комнату на три основные части.

Зона отдыха. Основным элементом интерьера зоны отдыха являются диван и телевизор. Если повесить телевизор на стену, то это может быть практичным и безопасным выбором для тех, у кого дома есть маленькие дети, которые хотят везде лазить и могут нечаянно перевернуть телевизор. Это решение также экономит пространство, устраняя необходимость в столе для телевизора.