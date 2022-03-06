ФОТО И ВИДЕО | Магия вне Хогвартса: появилась возможность пожить в квартире по мотивам "Гарри Поттера"
В Великобритании появилась возможность пожить в квартире по мотивам “Гарри Поттера”. Жилье с ремонтом в стиле одноименной серии романов и фильмов выставили на продажу в шотландском Эдинбурге — в этом городе писательница Джоан Роулинг создала легендарную вселенную, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Mirror.
Двухкомнатная квартира расположена в районе Канонгейт (Canongate) и достанется новому владельцу вместе с мебелью и декором. За покупку недвижимости придется отдать 315 тысяч фунтов стерлингов.
По словам курирующих сделку риелторов, тематика квартиры становится очевидной сразу при входе в нее — в прихожей внимание привлекают стилизованные под интерьеры Хогвартса обои и мебель. Специалисты отметили, что в коридоре расположены три шкафа, в которых будет удобно хранить вещи. В главной спальне есть два окна, кровать с балдахином и парящими в воздухе свечами и длинные портьеры.
Спальня поменьше имитирует кабину поезда “Хогвартс-экспресс” — в ней стоят встроенные кровать и шкаф. Кроме того, на кухне можно найти фигурку Дамблдора, дракона и дерево, напоминающее Гремучую иву. На стене помещения поместили белую сову, которая похожа Хедвиг — питомца Гарри Поттера.