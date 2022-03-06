ФОТО И ВИДЕО | Магия вне Хогвартса: появилась возможность пожить в квартире по мотивам "Гарри Поттера"

По словам курирующих сделку риелторов, тематика квартиры становится очевидной сразу при входе в нее — в прихожей внимание привлекают стилизованные под интерьеры Хогвартса обои и мебель. Специалисты отметили, что в коридоре расположены три шкафа, в которых будет удобно хранить вещи. В главной спальне есть два окна, кровать с балдахином и парящими в воздухе свечами и длинные портьеры.