ФОТО | Весеннее великолепие: вот как цветет крупнейшая в мире коллекция крокусов

В дикой природе крокусы растут на очень большой территории земли — от побережья Атлантического океана на западе до гор на северо-восточной границе Китая, причем наибольшее разнообразие крокусов встречается в Турции и на Балканах.

Всего в мире существует около 250 видов крокусов, 40 из которых открыл и описал сам Янис Рукшанс. Всего же в его коллекции насчитывается более 1600 образцов крокусов. Янис даже написал книгу об этих цветах — “Мир крокусов“ — которая была удостоена премии Латвийской Академии наук за выдающиеся достижения в области биологии. Кроме того, его работа была отмечена наградой Кабинета министров, Крестом признания и орденом Трех звезд (за вклад в восстановление независимости Латвии).

“В нашей неотапливаемой пленочной теплице сейчас растет около 200 видов крокусов, — рассказывает Гуна Рукшане. — Почти половина наших крокусов цветет осенью и зимой, а сейчас настало время весенних видов. Правда, в двух секторах видны пока только листья, и я в шутку говорю, что мы выращиваем траву на Пасху”.