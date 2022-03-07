Простые приемы, чтобы букеты цветов дольше сохраняли свежесть

Чтобы цветы стояли дольше



1. Если вы приносите цветы в дом в холодное время года, не спешите ставить их в вазу. Цветы должны акклиматизироваться (желательно в прохладном месте) в течение часа.

2. Если вы срезаете цветы сами, делайте это рано утром. Ночью цветы отдыхают и насыщаются влагой. Поэтому срезанные утром растения более жизнеспособны.

3. Освободите цветы от упаковки. Сделать это нужно и из эстетических соображений. Живые цветы прекрасны сами по себе, им ни к чему все эти украшения из пленки и гофрированной бумаги.

4. С нижней части стебля обязательно срезаем все листья: они не будут гнить, а стебли получат больше чистой воды.

5. Под холодной водой подрезаем стебли наискосок на 1–2 см (попадание воздуха в полый стебель сократит жизнь цветов).

6. Если у цветов жесткий стебель, как, например, у роз, хризантем или сирени, можно расщепить стебли на 2–3 см либо раздробить концы деревянным молотком — для лучшего доступа воды.

7. Если из стебля при обрезке выделяется млечный сок, перед тем как поставить цветы в вазу, погружаем концы стеблей в кипяток на пару секунд.

8. Жесткая вода из-под крана вредна не только для людей, но и для цветов. Используйте для своих букетов отстоявшуюся или кипяченую воду комнатной температуры.

9. Смягчит жесткую воду столовая ложка лимонной кислоты или уксуса.

10. Предотвратить загнивание стеблей помогут полтаблетки аспирина, чайная ложка соли или спирта.

11. Сахар (1–2 столовые ложки, добавленные в воду) продлит жизнь живым цветам.

12. Подрезать цветы и менять воду нужно ежедневно! Вот это, пожалуй, главный секрет долгой жизни практически всех цветов. Каждый день следует подрезать стебли на 1 см и наполнять вазу чистой водой.

13. Освежить букет поможет ежедневное опрыскивание прохладной водой.

14. Чтобы избавиться от налета на внутренних стенках, вазу нужно промыть содовым раствором. Стебли растений также необходимо тщательно промывать при смене воды.

15. Стоящая рядом с цветами ваза с фруктами ускорит их увядание.