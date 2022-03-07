ФОТО | Пенсионные фонды эстонского банка приобрели пять арендных домов в Риге

“Арендная недвижимость как класс активов представляет для нас большой интерес, речь идет уже о седьмой подобной прямой инвестиции. Во-первых, это хорошая возможность разнообразить портфель, а во-вторых, мы получаем доходность выше среднего уровня”, — пояснил инвестиционные принципы LHV управляющий фондом Кристо Ойдермаа. “По сравнению с рынком недвижимости Таллинна и Вильнюса, цена на квартиры в Риге пока примерно на треть ниже, поэтому мы надеемся воспользоваться нынешней ситуацией на рынке. Наш долгосрочный план предполагает, что в Риге и Вильнюсе могли бы размещаться до 40% наших инвестиций в недвижимость”, — добавил Ойдермаа. Инвестиция в рижские арендные дома призвана принести доход клиентам пенсионных фондов LHV M, L и XL.

По словам руководителя инвестициями пенсионных фондов LHV в недвижимость Райта Рийма, самым большим преимуществом арендных домов в Риге является тихое и зеленое расположение непосредственно возле парка Зиедондарс. Дома находятся менее чем в 2 километрах от Старого города. “Дома спроектированы специально для сдачи квартир в аренду, они находятся в очень хорошем состоянии”, — добавил Рийм.

Три дома из пяти были построены в 2021 году. Два остальных имеющих архитектурную ценность здания недавно прошли курс капитальной реновации. В пяти зданиях в общей сложности 109 квартир, которые сданы в аренду почти в полном объеме. Кроме того, для участков недвижимости установлено дополнительное право застройки для возведения еще одного 6-этажного жилого дома. Арендные дома пенсионных фондов LHV находятся в Риге по адресам: Спаргелу иела, 10, Матиса иела, 52 и Матиса иела, 65а.

Помимо арендных квартир в Риге, пенсионным фондам LHV также принадлежит 293 арендных квартиры под названием Lumi Kodud на улице Мануфактуури в Пыхья-Таллинне и на улице Айанди в Мустамяэ, расположенное в центре Таллинна офисное здание Valge Maja, офисное здание Microsoft в научном городке TalTech, три коммерческих здания типа stockoffice в поселке Юри и производственное здание на улице Тяхесаю в Ласнамяэ.