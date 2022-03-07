Что делать, если вы столкнулись с квартирным вором лицом к лицу?

Если человек застает у себя дома вора, как правило, преступник убегает. По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк, на этот случай есть один простой совет: запомните во всех подробностях, как выглядел вор и куда он побежал, и при первой возможности позвоните по номеру 112, чтобы патруль смог задержать вора по горячим следам.

Для того чтобы вас не обокрали, когда вас нет дома, в первую очередь необходимо запереть двери и активировать охранную систему. Часто воры заранее убеждаются, что в тот момент, когда они совершают взлом, хозяев нет дома, но если вы вдруг будете дома и столкнетесь, например, с вором-наркоманом, последствия легко могут обрести трагический оборот.

“Если в квартире вор, разумным будет не входить в помещение, а сразу вызвать полицию”, — сказала Вирк. Против нападающего разрешены приемы необходимой обороны, а также действия, цель которых — остановить нападение. Задерживать вора можно только в том случае, если человек твердо уверен, что он сильнее вора. Если такой уверенности нет, наблюдайте, куда ушел вор или каким транспортным средством он пользуется. Также следует запомнить приметы преступника. Бывали случаи, когда владелец квартиры еще до приезда полиции начинал наводить порядок в перевернутой вверх дном квартире. “До прибытия полиции нельзя ни к чему прикасаться: для раскрытия преступления очень важны следы”, — подчеркнула Вирк.

Если вы столкнетесь лицом к лицу с вором, в опасности могут оказаться не вещи, а ваше здоровье. Один из способов отпугнуть вора — тревожная кнопка. Она помогает в том случае, если вы увидите в окно или издалека, что кто-то суетится возле вашей двери, или если убежите от вломившегося к вам домой вора в другую комнату и запрете дверь. Функцию тревожной кнопки выполняет подключенный к охранной системе пульт дистанционного управления, который, например, находится в спальне или который пользователь постоянно носит собой вместе со связкой ключей.

“Когда пользователь нажимает на тревожную кнопку, охранная фирма может быстро отреагировать на ситуацию, и кража, а также возможное нападение на человека предотвращается”, — отметил руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.