Оплата общих услуг по метражу квартиры — почему так?
“Возник вопрос, хотим поделиться. Все ругают советское время. Почему же до сих пор счета за квартиру составляют из расчета квадратных метров квартиры?“ — задается вопросом читательница “МК-Эстонии” Людмила.
"Почему лифт, общий свет на лестнице и вода, которой моют лестницы, мусор из контейнеров считают по метражу квартиры? Наверное, справедливо делить на количество квартир в доме.
Я, например, живу одна в трехкомнатной квартире, так получилось в этой жизни, почему же я должна покрывать такие расходы?
Устанавливают общую дверь на входе в дом – плачу метрами. Ведь дверь для всех! И в квартире у меня никто не убирает, и общая вода, и свет, и лифт по квартире не ездит… Непонятно, за что товарищество берет деньги по метражу на текущий ремонт и в то же время на ремонтный фонд. Разве это не одно и то же? Поднимали этот вопрос на собрании, ответом было, что так установлено с советских времен. Может, пора пересмотреть? Это же неправильно".
От редакции:
По закону, член квартирного товарищества обязан нести хозяйственные расходы пропорционально площади его квартиры.