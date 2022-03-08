Оплата общих услуг по метражу квартиры — почему так?

Устанавливают общую дверь на входе в дом – плачу метрами. Ведь дверь для всех! И в квартире у меня никто не убирает, и общая вода, и свет, и лифт по квартире не ездит… Непонятно, за что товарищество берет деньги по метражу на текущий ремонт и в то же время на ремонтный фонд. Разве это не одно и то же? Поднимали этот вопрос на собрании, ответом было, что так установлено с советских времен. Может, пора пересмотреть? Это же неправильно".