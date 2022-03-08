Семь вещей, которые можно повесить на стену в рамке (и это не картины)

Обои



Если у вас или ваших знакомых после ремонта остались кусочки обоев, рисунок на которых вам очень нравится, а для чего-то серьезного остатков явно не хватит, то отличный вариант – вырезать небольшой кусочек и поместить его в рамку под стекло.

Причем совсем не обязательно делать из этого всего одну картину. Вы можете разделить понравившийся кусок обоев на несколько небольших картин, или разрезать его на три вертикальные части и составить из них "триптих". Все зависит только от вашей фантазии, а интерьер от этого только выиграет.

Обложки от компакт-дисков



Если вы большой любитель музыки, то этот вариант может показаться вам с одной стороны отличной возможностью украсить собственную комнату чем-то действительно важным для вас, а с другой – настоящим кощунством. Но обложки от компакт-дисков любимых исполнителей не обязательно выдирать из ваших собственных дисков. В вашем распоряжении целый интернет, в котором можно найти все, что угодно. В том числе и те самые обложки.



Марки или открытки



Попытки собирать марки в школе не увенчались успехом? И теперь у вас (или у ваших родителей) пылится пара-тройка альбомов с марками, которые и выкинуть жалко, и хранить незачем? Вот он ваш шанс "утилизировать" то, что долгие ждало своего часа! Соберите их в единую композицию, наклейте на лист ватмана и поставьте в рамку. Аналогичную операцию можно провернуть и с открытками.



Платки или предметы одежды



Платки – отличная замена винтажным постерам, которые уже – будем честны – слегка поднадоели. Самое время залезть в шкаф маме или бабушке и найти там пару красивых салфеток, небольшой шейный платок, старый купальный костюм или детское платьице, которое вы носили в садике. И положить их под стекло.



Обложки любимых книг