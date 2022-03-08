5 простых и недорогих способов очистить духовку
Любая духовка, которой пользуются хотя бы периодически, требует чистки. РБК выяснил, как это сделать с минимальными затратами.
При термической обработке продуктов на стенках духовки остаются жир, копоть, грязь. Это влияет на ее внешний вид, срок службы и вкус блюд. Разбираемся, как чистить духовку в домашних условиях без применения специальных средств.
Как очистить духовку
Понять, когда пора чистить духовку, несложно: уборка нужна, если на стенках есть жир, нагар, остатки пищи. О загрязнении духового шкафа говорят и неприятный запах, и копоть и задымление при готовке.
Почистить духовку можно с помощью подручных средств.
1. Сода
В этом случае для уборки понадобятся:
- пищевая сода;
- перчатки;
- вода;
- кухонный скребок;
- тряпка.
Как чистить:
1. Духовку освобождают от всего, что в ней находится: противней, сковородок и других предметов;
2. Готовят содовую пасту: небольшим количеством воды надо развести полчашки соды;
3. Надевают перчатки;
4. Кашицу из соды наносят на все стенки и дверцу. Особенно густо нужно промазать самые загрязненные места;
5. Затем дверцу закрывают;
6. В таком виде духовку нужно оставить минимум на 12 часов;
7. Затем стенки и дверцу чистят с помощью тряпки или скребка;
8. В конце уборку влажной губкой протирают поверхности и оставляют дверцу открытой, пока духовой шкаф не высохнет.
2. Нашатырный спирт и вода
Понадобятся:
- нашатырный спирт;
- перчатки;
- вода;
- губка;
- пульверизатор
- тряпка.
Как чистить:
1. В перчатках влажной губкой протирают стенки и дверцы духовки — нужно удалить ту грязь, которая легко смывается водой.
2. На застарелые въевшиеся пятна с помощью пульверизатора или губки наносят нашатырный спирт.
3. Обработанную духовку оставляют закрытой на несколько часов.
4. Мокрой тряпкой убирают растворившиеся жировые пятна.
5. Затем водным раствором нужно удалить остатки спирта и оставить духовку с открытой дверью для сушки.
Если до конца от грязи и разводов избавиться не удалось, духовку можно нагреть до 60 градусов и создать паровую баню. Для этого на нижней полке ставят кастрюлю с кипятком, на верхней — емкость с нашатырным спиртом. Затем духовку выключают и оставляют с закрытой дверцей на несколько часов. После этого губкой несложно удалить остатки жира.
3. Лимонная кислота
Понадобятся:
- лимонная кислота;
- тряпка;
- вода
- глубокая кастрюля или миска.
Как чистить:
1. В глубокую посуду, которая предназначена для высоких температур, наливают ½ литра воды.
2. Затем добавляют две-три столовые ложки лимонной кислоты.
3. Емкость ставят на противень и в духовку;
4. Выставляют температуру 200°С и оставляют на 30-40 минут;
5. Выключают духовку и, когда она немного остынет, загрязнения нужно смыть смоченной в воде губкой.
4. Сода и уксус
Понадобятся:
- пищевая сода;
- вода;
- уксус;
- перчатки;
- пульверизатор.
Как чистить:
1. В небольшой миске смешивают 1/2 стакана пищевой соды с двумя-тремя столовыми ложками воды и уксуса.
2. Получившуюся смесь заливают в пульверизатор и распыляют раствор на стенки и дверцу.
3. Через несколько часов жирные разводы в перчатках смывают губкой, смоченной в воде.
5. Лимон
Понадобятся:
- три лимона;
- вода;
- губка;
- термоустойчивая емкость.
Как чистить:
1. В небольшой плошке, устойчивой к высоким температурам, выжатый из лимонов сок с водой смешивают в пропорции один к одному.
2. Миску с раствором ставят на противень и оставляют на 30-40 минут при температуре 200°С.
3. Остывшую духовку протирают губкой.
4. Наиболее устойчивые пятна можно потереть оставшейся от лимона мякотью.
Как сохранить чистоту духовки: советы
Периодичность уборки духового шкафа зависит от того, как он используется.
1. Если владельцы постоянно пекут пироги, сушат сухари, запекают овощи, мясо, духовку нужно мыть регулярно. Это поможет избежать накапливания крошек, появления жирных пятен, разводов и других загрязнений. После каждого использования достаточно пройтись влажной тряпкой со средством для мытья посуды по стенкам и дверце. Затем духовку ненадолго оставляют открытой, чтобы проветрить и высушить.
2. Блюда, которые могут при готовке испачкать духовку жиром или вскипеть и разлиться, лучше накрывать фольгой.
3. Чтобы в процессе приготовления появлялось меньше крошек, на противень можно класть бумагу для выпечки.
4. При выпекании важно соотносить количество теста и размер посуды: лучше, если оно будет занимать по высоте не больше половины формы.