5 простых и недорогих способов очистить духовку

При термической обработке продуктов на стенках духовки остаются жир, копоть, грязь. Это влияет на ее внешний вид, срок службы и вкус блюд. Разбираемся, как чистить духовку в домашних условиях без применения специальных средств.

Как очистить духовку



Понять, когда пора чистить духовку, несложно: уборка нужна, если на стенках есть жир, нагар, остатки пищи. О загрязнении духового шкафа говорят и неприятный запах, и копоть и задымление при готовке.

Почистить духовку можно с помощью подручных средств.

1. Сода



В этом случае для уборки понадобятся:



пищевая сода;

перчатки;

вода;

кухонный скребок;

тряпка.



Как чистить:

1. Духовку освобождают от всего, что в ней находится: противней, сковородок и других предметов;

2. Готовят содовую пасту: небольшим количеством воды надо развести полчашки соды;

3. Надевают перчатки;

4. Кашицу из соды наносят на все стенки и дверцу. Особенно густо нужно промазать самые загрязненные места;

5. Затем дверцу закрывают;

6. В таком виде духовку нужно оставить минимум на 12 часов;

7. Затем стенки и дверцу чистят с помощью тряпки или скребка;

8. В конце уборку влажной губкой протирают поверхности и оставляют дверцу открытой, пока духовой шкаф не высохнет.

2. Нашатырный спирт и вода



Понадобятся:



нашатырный спирт;

перчатки;

вода;

губка;

пульверизатор

тряпка.



Как чистить:

1. В перчатках влажной губкой протирают стенки и дверцы духовки — нужно удалить ту грязь, которая легко смывается водой.

2. На застарелые въевшиеся пятна с помощью пульверизатора или губки наносят нашатырный спирт.

3. Обработанную духовку оставляют закрытой на несколько часов.

4. Мокрой тряпкой убирают растворившиеся жировые пятна.

5. Затем водным раствором нужно удалить остатки спирта и оставить духовку с открытой дверью для сушки.