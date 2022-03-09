Уборка и психология: как полезные лайфхаки Мари Кондо завоевали мир
О “магической уборке” слышали почти все, но не все знают, в чем состоят ее принципы. Разбираемся, как наводить порядок по методу КонМари и в чем секрет его популярности, пишет РБК.
О том, как расхламить дом и организовать пространство, написано много книг. Но мало кому удавалось так же, как Мари Кондо, прославиться своими советами по уборке. Вкратце они сводятся к тому, что ненужное нужно выбрасывать, а остальное складывать аккуратными рядами. Разбираемся, почему столь очевидные, вроде бы, принципы принесли автору метода КонМари мировую популярность и как организовать дома “магическую уборку”.
Кто такая Мари Кондо
Мари Кондо — японка, социолог по образованию и автор серии книг по организации пространства. Кондо с детства интересовалась домашней эргономикой, а в своей дипломной работе исследовала связь между гендером и уборкой.
Мари разработала целую философию “магической уборки”. Ее метод находится на стыке обычного наведения порядка и психологии. Кондо предложила не только эффективную систему расхламления и хранения вещей, но и ритуалы, которые помогают владельцам понять, нужна ли вещь, и попрощаться с тем, с чем пришла пора расстаться.
В 2011 году, в возрасте 27 лет, Мари написала бестселлер “Магическая уборка. Японское искусство наведения порядка дома и в жизни”. Метод КонМари стал популярным настолько, что в 2019 Netflix позвал Мари вести авторскую передачу, где она помогает американцам организовать порядок в их жилищах. В 2021 году вышло похожее шоу уже с другим названием “Искры радости с Мари Кондо”.
Что такое искры радости
На этапе избавления от лишних вещей многие сдаются: не всегда понятно, что стоит оставить, а что — выкинуть. Кондо считает, что вещи, которые хранятся дома, должны приносить только положительные эмоции. Поэтому она предлагает взять предмет и прислушаться к себе — ощущаете ли вы искры радости? Если такого ощущения нет, вещь нужно поблагодарить и попрощаться с ней.
Метод уборки Мари Кондо
Основные принципы метода КонМари можно обобщить так:
1. Убрать нужно один раз так, чтобы не приходилось делать этого вновь. То есть единожды выкинуть все ненужное, а остальное разместить, чтобы пользоваться было максимально удобно.
2. Процесс расхламления надо вести не по комнатам, а по категориям вещей. Причем Мари предлагает определенную последовательность этих категорий.
3. Хранение вещей организуется так, чтобы любой предмет было легко вернуть на место после использования.
4. Все, что останется в доме, должно приносить радость.
“Магическая уборка” проходит в строгой последовательности. Мари сопровождает подробной инструкцией каждый шаг.
Расхламление по категориям
Метод КонМари подразумевает, что уборка делается один раз и навсегда — дальше оптимальное состояние дома легко поддерживать. Уборка делается не по комнатам, а по категориям. Систематизация и хранение вещей также основаны на этом принципе. Например, вся одежда должна быть в одном шкафу, косметика — в одном комоде, книги — на одном стеллаже.
Уборка проводится последовательно по следующим категориям:
1. Одежда;
2. Обувь;
3. Книги;
4. Документы;
5. Комоно (личные вещи, косметика, хозяйственные предметы, продукты);
6. Сентиментальные вещи (игрушки, вещи, открытки, поделки детей).
Избавление от лишнего
Далее начинается самый сложный этап: выкинуть все ненужное. Метод предполагает избавление владельца от негативных эмоций, которые могли бы возникнуть в процессе. Решая судьбу того или иного предмета в доме, следует проверить себя вопросом: приносит ли мне эта вещь радость? Если ответ отрицательный, этой вещи говорят спасибо и отпускают ее — то есть выбрасывают.
Чтобы процесс прощания был проще, Мари рекомендует придерживаться следующих правил:
- выложите все вещи одной категории в одно место. Это критически важно, чтобы уборка прошла эффективно. Мари опирается на свой опыт. Часто бывает, что шкаф разобран — и внезапно в комоде обнаруживается еще что-то из одежды. Приходится повторять уборку. Чтобы этого не происходило, сначала нужно собрать все в одну кучу. Кроме того, когда вы увидите, сколько на самом деле у вас вещей, расстаться с частью из них будет уже не так трудно;
- прежде чем начать расхламление, представьте себе образ жизни, к которому вы стремитесь. Тогда вам проще будет принимать решение, какие вещи нужно оставить, а какие не пригодятся;
- не принимайте помощь родных в уборке. Лучше вообще не пускать их наблюдать за процессом;
- позаботьтесь о том, чтобы убрать в первую очередь свое пространство (комнату, спальню, кабинет, шкафы и т. д.);
- в отношении книг используется правило: непрочитанное до сих пор уже не будет прочитано никогда. Сохранить можно те книги, которые вызывают позитивные эмоции. Сама Мари признается, что оставила дома всего 30 книг;
- к документам подход еще жестче — выбросить все, кроме трех категорий: бумаги, которые нужны сейчас, у которых есть срок годности (и их планируется использовать в течение этого срока — например, загранпаспорт) и те, которые нужны всегда (документы на квартиру, общегражданский паспорт и т. д.).
Мари предлагает тактику принятия решений о том, что выбросить. Для этого нужно ответить на вопросы:
- Ощущаете ли вы “искры радости” от обладания этой вещью?
- Какое значение имела эта покупка?
- Носили ли вы этот предмет одежды и как часто?
- Исполнила ли эта покупка свою роль для вас?
Мари считает, что каждый предмет в нашей жизни должен выполнить свое предназначение — будь то радость от покупки или ценный урок о том, что покупать не следует. Когда роль уже выполнена, вещь можно отпустить с благодарностью.
Как складывать вещи по методу Мари Кондо
Когда вещи рассортированы, нужно решить, где и как их хранить. Мари Кондо настаивает, что одежду лучше всего хранить на полках. Чтобы все было доступно глазу и компактно уместилось в шкафах, Мари придумала авторский стиль складывания каждого предмета. Общая задача — сформировать прямоугольники одинакового размера, чтобы они вставали в шкафу ровными рядами.
Как складывать полотенца
С полотенцами проще всего — это прямоугольные предметы, их можно сложить либо втрое и повторить при необходимости, либо пополам, а потом уже втрое. В финале одну из третей заправьте в другую, чтобы конструкция крепко держалась. Какой способ подойдет — зависит от величины полотенца и самой полки, где оно будет храниться.
Как складывать футболки и свитеры
КонМари позволяет сложить одинаково самые “непослушные” предметы одежды — свитеры, рубашки, футболки.
Сделать нужно следующее:
1. Визуально разделить предмет вертикально на три части;
2. Боковые стороны сложить друг на друга внутрь центральной;
3. Получившийся прямоугольник сложить вдвое с небольшим отступом от края;
4. Если элемент оказался недостаточно мал, можно повторить складывание вдвое или втрое;
5. Должен получиться аккуратный прямоугольник.
Как организовать трусы и бюстгальтеры
Нижнее белье также предполагается складывать равными прямоугольниками. Исключение делается для бюстгальтеров. Складывайте их пополам, а бретельки уложите в чашечку.
Другой способ — это заправить бретельки в застегнутую ленту и уложить бюстгальтеры чашечками в ряд так, чтобы было видно каждый.
Бюстгальтеры без косточек и жестких чашечек, спортивные или топы нужно складывать в ролики или ровные прямоугольники. Аналогичный метод подходит для трусов.
Как складывать носки и колготки
Принцип для этих аксессуаров тот же — сложить в несколько раз, при первом сгибе оставить от края небольшой отступ. В итоге получается ровный прямоугольник или квадрат, который стоит в вертикальном положении.
Хранение по системе Мари Кондо
Тому, как хранить сложенные вещи, создательница метода придает большое значение. Если правильно сложить предметы и расположить их удобным образом, порядок в доме будет всегда, считает Мари.
Вот как этого добиться по правилам КонМари:
1. Вещи должны лежать там, куда вам удобно их складывать, а не там, где их удобно брать.
2. Старайтесь держать каждую категорию в одном месте, чтобы вещи не мигрировали по разным комнатам.
3. Не делите вещи по сезонам и вообще старайтесь избегать множественной классификации. Достаточно разделить все по категориям и материалу: хлопок и шерсть. А пользоваться нужно не тем, что подходит к сезону, а тем, что подходит к конкретной погоде. Убирать на дальнее хранение нужно только узкоспециализированные предметы: лыжные костюмы, шубы, купальники, пляжные шляпы и тому подобное.
4. Вертикальное хранение — основа метода КонМари. Стопки в шкафу имеют массу недостатков, по мнению организатора пространства. Если складывать вещи вертикально, то есть стоя, они будут всегда доступны, а главное видны. Именно для этого нужны те самые прямоугольники, в которые они складываются. Эта форма достаточно устойчива и хорошо помещается в коробки.
5. Не выбрасывайте обувные коробки. Они отлично подходят для организации любых предметов.
6. Размещайте вещи в последовательности от темных к светлым, от тяжелых и плотных тканей к легким и воздушным.
7. Сумки храните, сложив друг в друга так, чтобы ручки были видны. Так они занимают меньше всего места, но при этом не теряются из виду.