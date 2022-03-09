Уборка и психология: как полезные лайфхаки Мари Кондо завоевали мир

О том, как расхламить дом и организовать пространство, написано много книг. Но мало кому удавалось так же, как Мари Кондо, прославиться своими советами по уборке. Вкратце они сводятся к тому, что ненужное нужно выбрасывать, а остальное складывать аккуратными рядами. Разбираемся, почему столь очевидные, вроде бы, принципы принесли автору метода КонМари мировую популярность и как организовать дома “магическую уборку”.

Кто такая Мари Кондо



Мари Кондо — японка, социолог по образованию и автор серии книг по организации пространства. Кондо с детства интересовалась домашней эргономикой, а в своей дипломной работе исследовала связь между гендером и уборкой.

Мари разработала целую философию “магической уборки”. Ее метод находится на стыке обычного наведения порядка и психологии. Кондо предложила не только эффективную систему расхламления и хранения вещей, но и ритуалы, которые помогают владельцам понять, нужна ли вещь, и попрощаться с тем, с чем пришла пора расстаться.

В 2011 году, в возрасте 27 лет, Мари написала бестселлер “Магическая уборка. Японское искусство наведения порядка дома и в жизни”. Метод КонМари стал популярным настолько, что в 2019 Netflix позвал Мари вести авторскую передачу, где она помогает американцам организовать порядок в их жилищах. В 2021 году вышло похожее шоу уже с другим названием “Искры радости с Мари Кондо”.

Что такое искры радости



На этапе избавления от лишних вещей многие сдаются: не всегда понятно, что стоит оставить, а что — выкинуть. Кондо считает, что вещи, которые хранятся дома, должны приносить только положительные эмоции. Поэтому она предлагает взять предмет и прислушаться к себе — ощущаете ли вы искры радости? Если такого ощущения нет, вещь нужно поблагодарить и попрощаться с ней.



Метод уборки Мари Кондо



Основные принципы метода КонМари можно обобщить так: