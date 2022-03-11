Гарантия уюта: бахрома, природные оттенки и другие тренды при выборе текстиля

Причем текстиль не ограничивается только шторами, текстиль часто используют в качестве декора в пространстве, создавая оригинальную атмосферу помещения.

Что же актуально в 2022 году? Что-то необычное, притягивающее и яркое или старая добрая классика? Разберемся вместе с экспертами из студии дизайна “АртМонополия”.

Природные оттенки

Тенденция, которая плотно укрепила свои позиции на рынке. Экостилистика, которая выражается за счет природной палитры, не кричащая, неброская, глубокая и благородная с приглушенными тонами. За ориентир взяты все естественные оттенки. Натуральные оттенки неба, земли, зелени, песка, от охры до коричневого, серая гамма во всех проявлениях, теплые золотые тона, оттенки камня. Травертин, изумруд, бетонный серый, терракотовый.

Такие оттенки создают настроение спокойствия, расслабленности, а в виде текстиля они растворятся в интерьере, проводя параллель с природой.

Принты (геометрия, животные, растительные)

Для создания вау-эффекта и динамики в интерьере подойдут геометрические и анималистические принты. Их лучше использовать в качестве акцента в интерьере, учитывая, что остальные предметы будут в более спокойном настроении. С геометрией можно быть смелее и реализовать разные необычные идеи. А при использовании более одного принта стоит учитывать соотношение рисунка — не следует размещать рисунок одного формата рядом, необходима игра цвета и формы.

Тренд на анималистические принты популярен последние несколько лет. Акцент достаточно одиночный, самодостаточный, для него отлично подойдут в пару теплые или “глухие” тона. В поддержку также отлично подойдет светлый текстурный текстиль. Лен, кожа, вязаные и мягкие покрытия. Стоит также учитывать, что вместо натурального меха все чаще используют искусственный качественный аналог.

Букле

Материал, который завоевал сердца многих дизайнеров и любителей. Для придания воздушности, легкости пространству отлично подойдет текстурное облако. При этом интерьер сохранит уют и тепло.