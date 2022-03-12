ДО И ПОСЛЕ | Как сделать детскую подходящей для ребенка-подростка?
Комната, обставленная для первоклассника, может не подойти мальчику-подростку. Дизайнер интерьеров IKEA дает советы, как перепланировать комнату для подростка, не потратив много денег.
Комната ребенка-подростка часто уже не соответствует его потребностям, потому что в ней не хватает места для хранения вещей и проведения времени с друзьями. Также часто в комнате нет удобного места для занятий и выполнения домашних заданий, так как на столе много предметов, связанных с хобби.
Дизайнер интерьеров IKEA рекомендует разделить подростковую комнату на разные зоны — учебную, релаксационную и для хранения вещей. “Таким образом, комната всегда выглядит хорошо, нужные предметы легче найти, а каждая зона помогает подростку сосредоточиться на разных занятиях”, — говорит Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьера IKEA.
Следующим шагом является поиск наиболее подходящего и функционального дизайна интерьера для каждой зоны, который также учитывает личность и увлечения ребенка. Например, декор этой комнаты вдохновлен японским боевым искусством кендо и увлечением ребенка компьютерными играми.
Зона для школьных занятий и хобби
Самым важным местом в комнате учащегося, вероятно, является его письменный стол. Иногда стол нужен не только для учебы, но и для игры или какого-то другого хобби. “Поскольку компьютерные игры требуют места для нескольких мониторов и клавиатур, стол должен быть шире и глубже, чем обычно. Эргономичный стул также очень важен для ребенка, проводящего время за столом. Кроме того, шкафы, полки, крючки и перфорированные доски отлично подходят для хранения школьных принадлежностей, помогают поддерживать порядок в комнате и делают обучение очень комфортным, так как на письменном столе больше места”, — говорит дизайнер.
Вдохновившись увлечениями мальчика, дизайнер интерьеров выбрал стильные и функциональные аксессуары. Например, ручной держатель для гарнитуры и меняющие цвет светодиодные лампы для демонстрации медалей. Такие детали выявляют характер подростка и позволяют ему проявить себя.
Место для отдыха и времяпрепровождения с друзьями
Так как подростку обычно нужна большая кровать, можно заменить маленькую кровать на обычную односпальную. Это решение лучше, чем диван-кровать, потому что в зависимости от предпочтений ребенка можно выбрать более мягкий или более жесткий матрас. “Кроме того, под кроватью остается много свободного места для кроватных ящиков, которые отлично подходят для хранения одеял и подушек. Если друзья приходят в гости и им нужно место, чтобы посидеть, все, что вам нужно сделать, это расстелить покрывало и несколько подушек на кровати”, — сказал Кастро.
В зоне отдыха также может быть кресло, несколько книг, лампа для чтения и журнальный столик. Все эти элементы интерьера можно легко перемещать в случае необходимости.
Место для хранения вещей и одежды
Правильные решения для хранения необходимы для аккуратной и организованной комнаты. По словам дизайнера интерьеров, меньший по размеру шкаф или комод часто выбирают для комнаты из-за нехватки места в комнате. Это приводит к нехватке места для хранения вещей, а вещи скапливаются на разных поверхностях, что, в свою очередь, вызывает беспорядок в комнате.
“Не стоит бояться крупной мебели в маленькой комнате. В одном широком и высоком шкафу достаточно места для одежды и других вещей. Кроме того, гораздо более организованно смотрится, когда в комнате есть отдельные комоды. Максимально используйте высоту комнаты, так как это позволит разместить редкие или сезонные вещи на самой высокой полке в шкафу”, — говорит Кастро.
Наиболее подходящим выбором для комнаты подростка является модульная мебель, которую легко приспособить к изменяющимся потребностям. При необходимости к мебельной комбинации можно добавить дополнительные модули и увеличить шкаф-купе. Кроме того, сочетание модулей разной глубины и размеров позволяет максимально использовать пространство. Низкие модули идеально подходят для хранения одежды, так как хранящиеся в них вещи хорошо видны и доступны.