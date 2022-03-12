ДО И ПОСЛЕ | Как сделать детскую подходящей для ребенка-подростка?

Комната ребенка-подростка часто уже не соответствует его потребностям, потому что в ней не хватает места для хранения вещей и проведения времени с друзьями. Также часто в комнате нет удобного места для занятий и выполнения домашних заданий, так как на столе много предметов, связанных с хобби.

Дизайнер интерьеров IKEA рекомендует разделить подростковую комнату на разные зоны — учебную, релаксационную и для хранения вещей. “Таким образом, комната всегда выглядит хорошо, нужные предметы легче найти, а каждая зона помогает подростку сосредоточиться на разных занятиях”, — говорит Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьера IKEA.

Следующим шагом является поиск наиболее подходящего и функционального дизайна интерьера для каждой зоны, который также учитывает личность и увлечения ребенка. Например, декор этой комнаты вдохновлен японским боевым искусством кендо и увлечением ребенка компьютерными играми.

Зона для школьных занятий и хобби



Самым важным местом в комнате учащегося, вероятно, является его письменный стол. Иногда стол нужен не только для учебы, но и для игры или какого-то другого хобби. “Поскольку компьютерные игры требуют места для нескольких мониторов и клавиатур, стол должен быть шире и глубже, чем обычно. Эргономичный стул также очень важен для ребенка, проводящего время за столом. Кроме того, шкафы, полки, крючки и перфорированные доски отлично подходят для хранения школьных принадлежностей, помогают поддерживать порядок в комнате и делают обучение очень комфортным, так как на письменном столе больше места”, — говорит дизайнер.

Вдохновившись увлечениями мальчика, дизайнер интерьеров выбрал стильные и функциональные аксессуары. Например, ручной держатель для гарнитуры и меняющие цвет светодиодные лампы для демонстрации медалей. Такие детали выявляют характер подростка и позволяют ему проявить себя.

Место для отдыха и времяпрепровождения с друзьями