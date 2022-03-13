Эксперт: эстонский рынок недвижимости ждет окончания войны в Украине

По оценке Тоомпарка, на рынке аренды в настоящий момент наблюдается некоторое движение: “Если сначала речь шла о том, что в Эстонию прибудут 10 000 военных беженцев, то теперь стало ясно, что их будет гораздо больше. Я слышал прогноз о двух десятках тысяч людей. В какой-то момент каждому из них придется получить ценовое предложение на рынке”.

Тоомпарк накануне ознакомился с предложениями на таллиннском рынке аренды и заметил, что количество двух- и трехкомнатных квартир уменьшилось как в центре города, так и в спальных районах: “Очевидно, сейчас уходят более дешевые квартиры, хотя и они очень дороги для украинцев, потому что по трагическим причинам им пришлось расстаться с прежней жизнью”.

По словам Тоомпарка, увеличение спроса могло бы привести к росту цен, но жители Эстонии оказались готовы прийти на помощь попавшим в беду беженцам и по факту сдали им свои квартиры по сниженной цене: “Сейчас целесообразно делать новые инвестиции в рынок аренды. Понятно, что предложения по аренде быстро исчезают с рынка, и в долгосрочной перспективе вновь наступит дефицит. Количество предложений начало снижаться осенью 2021 года, но в январе этого года оно вернулось к обычному среднему уровню. Теперь же спрос снова начнет расти”.

В то время как на рынке аренды есть признаки оживления, новые строительные проекты явно замерли в ожидании итогов украинской войны: “Война длится уже 16 дней. Недавно я спросил у одного застройщика, готов ли он купить участок земли под застройку? Застройщик не смог сразу ответить. На данный момент риски высоки, новые проекты не запускаются. Дело в том, что когда проект начнется, назад уже дороги нет, нужно вложить много денег. Ситуация сейчас такая же, как в апреле 2020 года, когда началась пандемия коронавируса. Тогда ряд проектов был поставлен на паузу, застройщики ждали, пока “небо прояснится”. Если до сих пор на рынке недвижимости наблюдался дефицит, то теперь потенциальные покупатели оказались перед вопросом: что же будет дальше?”.