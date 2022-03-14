Самые безопасные и практичные напольные покрытия: советы дизайнера

Эксперт посоветовала для жилых комнат выбирать деревянные или имитирующие дерево покрытия, такие как паркет и ламинат, а для кухни и прихожей использовать более износостойкие и не боящиеся влаги — керамогранит или другие подобные камню материалы.

“В зоне возле входной двери требуется защита от высокой влажности, грязи и пыли, которая попадает в квартиру на подошвах обуви. Керамогранит хорош тем, что выдерживает постоянные нагрузки, не боится загрязнений и частого мытья, не горит и не проводит электрический ток”, — пояснила Пивкина.

Для балконов и лоджий специалистка также предложила выбирать прочные материалы, которым не страшна влага и перепады температур. Кроме керамогранита для пола в таких помещениях подойдут бетонная стяжка, террасная доска и кварцвинил. Последнее покрытие не содержит феноловые смолы и меланин — по словам Пивкиной, оно экологично, безопасно для человека и отличается высокой прочностью.

Эксперт отметила, что самым популярным у россиян покрытием остается линолеум — он недорогой, долговечный, не требует сложного монтажа и подходит под любой интерьер. Минус этого материала, по мнению дизайнера, в том, что он синтетический. Кроме того, специалистка не советует стелить линолеум в ванной и санузле — попавшая под него влага создает благоприятные условия для развития плесени.

По-прежнему востребованным является и ламинат, который продолжает конкурировать с натуральной древесиной. К его преимуществам Пивкина отнесла устойчивость к перепадам температуры, а среди недостатков указала плохую влагостойкость и токсичность из-за входящей в состав некоторых типов ламината смолы с содержанием формальдегида.

Эксперт посоветовала перед покупкой внимательно изучить упаковку и воздержаться от укладывания в спальне и детской материалов класса E1 — для этих помещений подойдут безопасные аналоги класса E0, которые не будут выделять опасные вещества даже в сочетании с теплым полом.