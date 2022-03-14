Самые безопасные и практичные напольные покрытия: советы дизайнера
Ради удобства и красоты стоит комбинировать в квартире напольные покрытия из разных типов материалов. Наиболее безопасные и практичные из них для разных помещений назвала дизайнер интерьеров Татьяна Пивкина, пишет Lenta.ru со ссылкой на “Mocква 24”.
Эксперт посоветовала для жилых комнат выбирать деревянные или имитирующие дерево покрытия, такие как паркет и ламинат, а для кухни и прихожей использовать более износостойкие и не боящиеся влаги — керамогранит или другие подобные камню материалы.
“В зоне возле входной двери требуется защита от высокой влажности, грязи и пыли, которая попадает в квартиру на подошвах обуви. Керамогранит хорош тем, что выдерживает постоянные нагрузки, не боится загрязнений и частого мытья, не горит и не проводит электрический ток”, — пояснила Пивкина.
Для балконов и лоджий специалистка также предложила выбирать прочные материалы, которым не страшна влага и перепады температур. Кроме керамогранита для пола в таких помещениях подойдут бетонная стяжка, террасная доска и кварцвинил. Последнее покрытие не содержит феноловые смолы и меланин — по словам Пивкиной, оно экологично, безопасно для человека и отличается высокой прочностью.
Эксперт отметила, что самым популярным у россиян покрытием остается линолеум — он недорогой, долговечный, не требует сложного монтажа и подходит под любой интерьер. Минус этого материала, по мнению дизайнера, в том, что он синтетический. Кроме того, специалистка не советует стелить линолеум в ванной и санузле — попавшая под него влага создает благоприятные условия для развития плесени.
По-прежнему востребованным является и ламинат, который продолжает конкурировать с натуральной древесиной. К его преимуществам Пивкина отнесла устойчивость к перепадам температуры, а среди недостатков указала плохую влагостойкость и токсичность из-за входящей в состав некоторых типов ламината смолы с содержанием формальдегида.
Эксперт посоветовала перед покупкой внимательно изучить упаковку и воздержаться от укладывания в спальне и детской материалов класса E1 — для этих помещений подойдут безопасные аналоги класса E0, которые не будут выделять опасные вещества даже в сочетании с теплым полом.
Если позволяют средства, для гостиной и спальни Пивкина посоветовала выбрать паркет. “Этот безопасный, экологически чистый материал не вредит здоровью. У паркета хорошие показатели тепло- и звукоизоляции. Верхний слой паркетной планки изготовлен из элитных и прочных пород дерева — ясеня, дуба, бука”, — рассказала дизайнер.
Более бюджетным аналогом материалов из цельного массива дерева дизайнер назвала паркетную и инженерную доску. Первая состоит из нескольких слоев натуральной древесины, а вторая представляет собой двухслойную конструкцию из фанерной основы и цельного дерева любых пород, вплоть до экзотических. Оба вида покрытия специалистка рекомендует укладывать на идеально ровный пол с шумоизоляционным подложкой.
Идеальным напольным покрытием для детских комнат Пивкина назвала пробковое покрытие. По мнению эксперта, оно красиво выглядит, амортизирует при ходьбе, не притягивает пыль, а также устойчиво к влаге и запахам. Помимо этого, такой материал хорошо изолирует звук и скрадывает шум от топота ног. Однако среди минусов пробкового покрытия дизайнер назвала его довольно высокую цену.