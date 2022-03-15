Весенние овощи и травы, которые можно посадить в теплице уже в марте

Если не обращать внимание на то, что прямо сейчас на улице почему-то лежит снег (судя по прогнозу, это ненадолго), то март — вполне подходящий месяц для того, чтобы начать садовые работы в теплице. Лучше всего сейчас сажать овощи, которые относительно быстро растут, имеют схожие температурные требования и устойчивы к холоду: редис, шпинат, салат, руккола и лук.

В марте температура в теплице такая же, как и в огороде — около 4-6 градусов, в солнечную погоду — до 20 градусов. Эта температура подойдет для всех этих овощей, так как выше 23-24 градусов у них могут проявиться различные болезни и начаться пожелтение листьев.

Салат можно сажать или сеять, но специалист рекомендует использовать рассаду, поскольку если вы решите сеять, то семян придется использовать больше. С другой стороны, решая какие луковицы выбрать для выращивания лука на зелень, стоит присмотреться к луку севку, который уже продается в магазинах.

Если для выращивания лука вы используете лук севок, то вам нужно выбрать, что именно вы будете выращивать в теплице — лук или лук на зелень, поскольку обе эти цели одновременно достичь не получится (луку потребуется больше времени для созревания). Если вы хотите получить и то, и другое, то часть лука севка можно оставить для выращивания зеленого лука, а остальное пустить на обычный лук.

Гайлите отмечает, что важно правильно выбрать сорт и обратить внимание на то, что у шпината, редиски и салата есть сорта, пригодные для посадки весной или осенью, и те, которые выдерживают летнюю жару. Это следует учитывать при покупке семян. В настоящее время в магазинах продаются только семена редиса, пригодные для выращивания весной, найти такой, который можно будет посеять летом, будет сложнее. Аналогичная ситуация и со шпинатом. Плюс у него еще и ассортимент небольшой — в основном это будет сорт “Матадор”. Следует отметить, что этот сорт хорошо подходит для выращивания весной, а вот в летнюю жару шпинат может зацвести.