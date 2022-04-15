Создаем красивую и уютную спальню: три работающих совета

Вот три совета, которые позволят полностью преобразить ваше спальное место и сделать его еще более интересным и привлекательным.

1. Делаем акцент на изголовье кровати

Мы когда-то уже писали о том, как можно изменить изголовье кровати для того, чтобы оно стало выглядеть намного интереснее. В качестве вариантов для украшения изголовья используйте разнообразный текстиль, ширмы, обои, деревянные панели и многое другое.

2. Экспериментируйте с темными оттенками

Спальня не обязательно должна быть выполнена в белых тонах. Создать подходящий интерьер можно используя и более темные и насыщенные оттенки: синие, фиолетовые и серые. Кровать же можно приобрести шоколадного или орехового оттенка.

Важный момент: не увлекайтесь яркими и большими узорами — они не будут вас успокаивать, наоборот — настроят на активные действия, что во время отхода ко сну может оказаться совсем некстати.

3. Не покупайте ничего лишнего

Этот достаточно универсальный совет полностью подходит и к интерьеру спальни. Предметы в спальне могут много чего рассказать о ее хозяине: письменный стол покажет, что вы любите (или вам приходится) много работать; туалетный столик — знак того, что вас серьезно заботит собственная внешность, а уютное кресло и торшер говорят о том, что вы любите почитать. Оставьте в собственной спальне только то, что вам действительно приятно там видеть.