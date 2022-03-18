ФОТО | Когда каждый сантиметр на счету! Малюсенькая квартирка в Каламая поражает гениальными решениями

В квартире площадью 26 квадратных метров все необходимое расставлено с умом, да при этом еще и не в ущерб стилю интерьера. Продуманы и цвета, и материалы, чтобы небольшая квартира выглядела как можно более просторной. Правда, простор жилищу придают и высокие потолки в 3,6 м.

Часто в микроквартирах кухня принесена в жертву во имя экономии места, но не здесь — полностью оснащенная кухня покроет нужды самого требовательного повара. Достаточно и шкафчиков, и рабочих поверхностей, а выходящий в гостиную край шкафа находчиво использован как полка.

В однокомнатной квартире-студии есть прихожая, кухня-гостиная, спальная ниша и туалет с душем. Спальная зона отделена от остального пространства стеклянной перегородкой с занавеской, а под кроватью размещены вместительные ящики для белья.

Спальное место от жилого пространства отделяет как стекло, так и тонкая занавеска. Каждая зона квартирки тщательно продумана и туда подобрана мебель подходящего размера, позволяющая использовать пространство функционально и выдерживающая определенный стиль.

Сразу и не скажешь, что эта ванная комната находится в крохотной квартирке. Хватает места даже картинам на стене!

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