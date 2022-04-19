ФОТО | Снесли пару стен — и вот результат! Волшебное преображение квартиры в таллиннской “сталинке”
На портале Kinnisvara24.ee выставлено на продажу необычное жилье, которое сразу бросается в глаза просторными комнатами, высокими потолками и необычным дизайном интерьера. Умело отреновированная квартира даже получила пару лет назад особую премию по ремонту от журнала Kodukiri.
В ходе реновации планировка квартиры была сделана более удобной и открытой: убран длинный темный коридор, типичный для домов сталинского времени. В итоге в одном конце бывшего коридора был сделан уютный уголок-столовая, который отделяют колонны с оригинальным карнизом.
Там, где раньше располагался проход в коридор, теперь стоят полки с книгами.
Светлые оттенки еще больше подчеркивают высоту потолков, которая составляет 3,2 м. В гостиной и на кухне пол покрыт натуральными еловыми досками, выкрашенными в белый цвет.
Также убрана стена между небольшой кухней, ведущим туда коридором и гостиной, в результате чего получилось большое и открытое пространство с множеством света.
Чтобы можно было удобно работать из дома, одна из проходных комнат была превращена в домашний офис. В ней установлен рабочий стол длинной 4 метра, где достаточно места для работы двоих человек.
Если остальная квартира светлая и белая, то спальне оформлена в мягких оттенках серого.
В интерьер можно найти как антикварные вещи, так и тщательно отреставрированную дизайнерскую мебель и современный дизайн.
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