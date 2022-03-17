Уменьшится не только экологический след, но и счета за электричество. Плюсы солнечных панелей
В феврале 2022 года в Elektrilevi было подано 1001 ходатайство о подключении производителя электроэнергии, что на 700 заявок больше, чем за тот же период прошлого года. Самым популярным по-прежнему является договор о подключении в качестве микропроизводителя, то есть солнечной электростанции мощностью до 15 кВт.
“Радует, что число подключений малых производителей продолжает расти, нам каждую неделю поступает более 200 ходатайств о подключении. Это свидетельствует о том, что люди ощутили непосредственное влияние солнечной энергии на счета за электричество, а экологическая сознательность неуклонно растет. Большим прогрессом в этой области, несомненно, стало внедрение накопителей энергии и их постоянно растущая доступность”, — прокомментировал глава Elektrilevi Михкель Хярм.
“На недавнем инфодне для разработчиков парков солнечной энергии мы узнали о большом интересе к приложению, которое позволило бы легко рассчитать как свободную мощность, так и примерную стоимость подключения в конкретном регионе на основании первоначальных данных. Сегодня мы можем всех порадовать и сказать, что такое приложение уже разрабатывается и в дальнейшем первичную информацию о стоимости подключения и свободной мощности можно будет получить значительно быстрее и автоматически. Интерес к возобновляемой энергии превзошел все прогнозы, и, чтобы обеспечить дальнейшие возможности для подключения и зеленый переход, Elektrilevi требуются инвестиции в размере 55 миллионов евро”, — добавил Хярм.
За последние три года производственная мощность солнечных электростанций в сети Elektrilevi увеличились более чем в 9 раз — с 41 МВт до 385 МВт.
Поданное в феврале 1001 ходатайство распределилось следующим образом:
- производители электроэнергии мощностью более 15 кВт: 340 ходатайств и суммарная мощность 226,7 МВт;
- микропроизводители, то есть до 15 кВт: 661 ходатайство и суммарная мощность 7,7 МВт.
В феврале было заключено 253 договора о подключении производителя электроэнергии. В том числе:
- производители электроэнергии мощностью более 15 кВт: 62 договора и суммарная мощность 49,5 МВт;
- микропроизводители, то есть до 15 кВт: 191 договор и суммарная мощность 2,1 МВт.
В феврале сетевое подключение было обеспечено 244 производителям электроэнергии. В том числе:
- производители электроэнергии мощностью более 15 кВт: 57 подключений суммарной мощностью 6,5 МВт;
- микропроизводители, то есть до 15 кВт: 187 подключений суммарной мощностью 1,9 МВт.
Информацию о процессе подключения малых производителей электроэнергии Elektrilevi (с максимальной мощностью менее 500 кВт) можно найти ЗДЕСЬ.