Уменьшится не только экологический след, но и счета за электричество. Плюсы солнечных панелей

“Радует, что число подключений малых производителей продолжает расти, нам каждую неделю поступает более 200 ходатайств о подключении. Это свидетельствует о том, что люди ощутили непосредственное влияние солнечной энергии на счета за электричество, а экологическая сознательность неуклонно растет. Большим прогрессом в этой области, несомненно, стало внедрение накопителей энергии и их постоянно растущая доступность”, — прокомментировал глава Elektrilevi Михкель Хярм.

“На недавнем инфодне для разработчиков парков солнечной энергии мы узнали о большом интересе к приложению, которое позволило бы легко рассчитать как свободную мощность, так и примерную стоимость подключения в конкретном регионе на основании первоначальных данных. Сегодня мы можем всех порадовать и сказать, что такое приложение уже разрабатывается и в дальнейшем первичную информацию о стоимости подключения и свободной мощности можно будет получить значительно быстрее и автоматически. Интерес к возобновляемой энергии превзошел все прогнозы, и, чтобы обеспечить дальнейшие возможности для подключения и зеленый переход, Elektrilevi требуются инвестиции в размере 55 миллионов евро”, — добавил Хярм.

За последние три года производственная мощность солнечных электростанций в сети Elektrilevi увеличились более чем в 9 раз — с 41 МВт до 385 МВт.

Поданное в феврале 1001 ходатайство распределилось следующим образом:

производители электроэнергии мощностью более 15 кВт: 340 ходатайств и суммарная мощность 226,7 МВт;

микропроизводители, то есть до 15 кВт: 661 ходатайство и суммарная мощность 7,7 МВт.



В феврале было заключено 253 договора о подключении производителя электроэнергии. В том числе:



производители электроэнергии мощностью более 15 кВт: 62 договора и суммарная мощность 49,5 МВт;

микропроизводители, то есть до 15 кВт: 191 договор и суммарная мощность 2,1 МВт.



В феврале сетевое подключение было обеспечено 244 производителям электроэнергии. В том числе:

