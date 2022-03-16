В Украине запретили покупать и продавать недвижимость

Данная мера, по его словам, предпринята в виде ограничения доступа к реестрам недвижимости с целью недопущения незаконной смены собственности.

Ранее в пресс-службе госкомитета по государственной регистрации и кадастру республики Крым сообщили, что украинские граждане, владеющие земельными участками на приграничной территории с Крымом, обязаны получить разрешение правительственной комиссии для совершения сделок с данными объектами.

В России указом Владимира Путина также будет введен особый порядок операций с недвижимостью для лиц из “недружественных” иностранных государств. Согласно этому указу, любые сделки с недвижимостью для резидентов 48 стран будут осуществляться только с разрешения правительственной комиссии.