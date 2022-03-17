Endover: мы не чувствуем “торможения”, рынок недвижимости активнее, чем ожидалось
Представители Endover не согласны с вышедшими на прошлой неделе статьями на тему недвижимости, в которых речь шла о том, что покупатели притормозили сделки, а рынок недвижимости готовится к шоку. По словам директора по продажам Endover Анники Саар, за первую неделю марта они заключили в три раза больше нотариальных сделок купли-продажи, чем за первые две недели февраля.
“Ситуация в мире и в непосредственной близости от Эстонии сложная, но помимо оказания всевозможной помощи Украине и поддержки решений, способствующих скорейшему восстановлению справедливости, важно обеспечить устойчивое функционирование экономики и нашей повседневной жизни. Мы считаем важным поделиться опытом нашей компании, являющейся одним из крупнейших застройщиков на рынке недвижимости в Эстонии, поскольку мы не очень поддерживаем опубликованные на прошлой неделе статьи”, — сказала Анника Саар.
“В свете последних событий, начавшихся в день рождения нашей республики, на рынке произошли изменения, которые выглядели как кратковременный испуг и занимании выжидательной позиции со стороны покупателейй, но мы не чувствуем простоя или замедления на рынке. Мы заключали нотариальные сделки купли-продажи сразу после начала событий в Украине и продолжаем это делать”, — сказала Саар.
По словам Анники Саар, сегментация покупателей также не претерпела изменений — объекты по-прежнему покупают как эстонцы, так и представители других национальностей, живущие в Эстонии и за рубежом, с целью инвестирования или приобретения собственного жилья. “На какое-то время запросов со стороны клиентов стало меньше, но это может быть связано и со школьными каникулами. Сейчас объем заявок по всем проектам восстанавливается, и более уверенно на рынок выходят именно местные покупатели. При этом иностранные инвесторы тоже не исчезли из поля зрения, и согласно их отзывам, Эстония считается безопасной страной для инвестиций, прежде всего благодаря НАТО. Размещение денег в недвижимом имуществе из-за страха перед инфляцией по-прежнему очень актуально”, — сказала Саар.
В конце февраля и начале марта компания Endover продавала площади как в верхнем, так и в нижнем ценовом сегменте во всех семи активных проектах. “Как на готовые, так и на строящиеся, а также только запланированные объекты хватает покупателей. Свою роль играет и тот факт, что на рынке мало предложений, поэтому те, у кого есть запас, имеют преимущество. В течение марта мы распродадим несколько наших основных проектов. Только что были забронированы последние квартиры в высотном здании Torn и в историческом здании бывшей кондитерской фабрики Klausson в Каламая. В начале марта мы также продали последнюю квартиру в расположенном на окраине города жилом комплексе Aurora Nova”, — сказала Саар.
“В связи со спадом заболеваемости коронавирусом и ростом потребительской уверенности люди все чаще регистрируют свое участие в днях клиента на различных объектах. По сравнению с началом года также возрос интерес к коммерческой недвижимости: в конце февраля мы подписали договора аренды, только что был заключен договор о продаже, кроме того, ведутся переговоры об аренде и продаже еще ряда коммерческих площадей”, — сказала Саар.
Средняя цена проданных квартир в Endover в феврале превысила 300 000 евро, а средняя цена проданного квадратного метра составила 4 681 евро. “Из-за изменений в сфере поставок снова вырастут как себестоимость строительства, так и цены на недвижимость в целом. В условиях роста себестоимости и малого числа предложений мы не видим перспективы снижения цен”, — отметила Саар.
“Мы продолжим работу над всеми проектами — грамотное управление является ключевым фактором в сфере недвижимости в любое время, а не только в сложной экономической ситуации. В лучшие времена надежный застройщик должен быть готов давить на газ, а в трудный момент — непрерывно и стабильно трудиться”, — добавила Саар.