Endover: мы не чувствуем “торможения”, рынок недвижимости активнее, чем ожидалось

“Ситуация в мире и в непосредственной близости от Эстонии сложная, но помимо оказания всевозможной помощи Украине и поддержки решений, способствующих скорейшему восстановлению справедливости, важно обеспечить устойчивое функционирование экономики и нашей повседневной жизни. Мы считаем важным поделиться опытом нашей компании, являющейся одним из крупнейших застройщиков на рынке недвижимости в Эстонии, поскольку мы не очень поддерживаем опубликованные на прошлой неделе статьи”, — сказала Анника Саар.

“В свете последних событий, начавшихся в день рождения нашей республики, на рынке произошли изменения, которые выглядели как кратковременный испуг и занимании выжидательной позиции со стороны покупателейй, но мы не чувствуем простоя или замедления на рынке. Мы заключали нотариальные сделки купли-продажи сразу после начала событий в Украине и продолжаем это делать”, — сказала Саар.

По словам Анники Саар, сегментация покупателей также не претерпела изменений — объекты по-прежнему покупают как эстонцы, так и представители других национальностей, живущие в Эстонии и за рубежом, с целью инвестирования или приобретения собственного жилья. “На какое-то время запросов со стороны клиентов стало меньше, но это может быть связано и со школьными каникулами. Сейчас объем заявок по всем проектам восстанавливается, и более уверенно на рынок выходят именно местные покупатели. При этом иностранные инвесторы тоже не исчезли из поля зрения, и согласно их отзывам, Эстония считается безопасной страной для инвестиций, прежде всего благодаря НАТО. Размещение денег в недвижимом имуществе из-за страха перед инфляцией по-прежнему очень актуально”, — сказала Саар.