Rendin: арендодатели в Эстонии хотят приютить украинцев

Арендодатели все чаще обращаются за консультацией по юридическим и техническим аспектам размещения беженцев. Примерно каждый четвертый арендодатель готов отказаться от обычной сделки по аренде, чтобы отдать свою квартиру или дом в качестве (временного) жилья украинской семье, которой удалось бежать сюда от ужасов войны.

Хотя в этом контексте обычно речь идет о сдаче в аренду безвозмездно или на льготных условиях, это не означает, что аренда не может быть оформлена на договорной основе. Наоборот, это даст чувство безопасности обеим сторонам.

Если у владельца жилой недвижимости есть арендатор, вы можете бесплатно скачать бланк договора аренды на веб-сайте Rendin. Внести данные в договор может арендодатель. Бланки договоров доступны на эстонском, английском и русском языках. Поскольку у иммигрантов из Украины нет возможности поставить цифровую подпись, договор аренды можно распечатать и подписать вручную. Команда Rendin также окажет поддержку, если владельцу или арендатору понадобится юридическая консультация по аренде. Это бесплатно для обеих сторон.

Департамент полиции и погранохраны учел, что прибывающие сюда люди не успевают сразу оформить документы. Поэтому департамент предоставил всем гражданам Украины специальное разрешение и правовую основу для въезда и временного пребывания в Эстонии. Украинцам, у которых истек срок действия вида на жительство в Эстонии, также будет временно разрешено остаться в стране. Распоряжение действует бессрочно, пока не будет аннулировано.

Эстонская стартап-компания Rendin представляет собой цифровую платформу по аренде жилья, предлагающую безопасный договор аренды, гарантию арендных платежей и защиту имущества для арендодателя и бездепозитную аренду для арендатора.