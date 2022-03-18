Изголовье кровати: как сделать его интереснее, чем обычная деревяшка
Изголовье кровати — не совсем то, на что мы обращаем внимание в первую очередь. Но это один из самых простых способов изменить “внешность” спальни и не потратить при этом больших денег. Итак, что же можно использовать для украшения вашего изголовья? Советы дает Delfi Дом&Сад.
Текстиль
Это самый простой и действенный способ для украшения кровати, который может быть использован в различных вариантах: начиная с обычной драпировки и заканчивая текстильным панно или панелями. Помнить при этом нужно всего три вещи: ткань должна легко сниматься для стирки, она должна быть приятной на ощупь и очень желательно быть пыле- и грязеотталкивающей.
Ширмы
Обычно ширмы используются для того, чтобы что-нибудь скрыть, но нам, кроме стены, скрывать нечего. Поэтому ширму можно просто поставить за кровать или же, если вам не нравится этот вариант — прикрепить ее за кроватью прямо к стене. Лучше всего будет смотреться нечто темное на светлом (или наоборот).
Обои
Обои — это такой универсальный предмет, которому находится место буквально в любой ситуации. Например, совсем недавно DELFI писал о том, что небольшой кусок понравившихся обоев можно вставить в рамку и отлично вписать в интерьер. В случае с изголовьем кровати работает тот же принцип — выбираете кусок обоев с понравившимся вам принтом и наклеиваете его на изголовье. Если у вас завалялось несколько сочетающихся между собой кусков — сделайте коллаж.
Деревянные панели
Если ваш интерьер выдержан в индустриальном стиле или стиле кантри, то для украшения изголовья (или даже вместо него) можно использовать деревянную паллету, парочку старых амбарных досок, деревянные ставни или даже двери.
Фотографии
Фотографии — отличный вариант декора в любой комнате и в любом интерьере. Так что спальня и кровать здесь не являются исключением. Главное выбрать те снимки, на которые вам будет приятно смотреть, ложась в кровать, и которые будут вызывать у вас приятные воспоминания.
Трафареты и картон
Одним словом то, что вы можете сделать самостоятельно даже в том случае, если не чувствуете себя уверенно в рукоделии. Картон, например, можно самостоятельно вырезать такой формы, которая вам больше всего по душе. А потом приклеить на него красивую ткань. Другой вариант — вырезать в картоне (на бумаге) рисунок и, приложив к стене, разрисовать ее.
Полки
Это самый практичный вариант, при котором главной становится не только красота, но и функциональность. Так, вы не должны задевать полки головой, когда сидите на кровати, а стоящие на них вещи не должны падать на вас сверху.