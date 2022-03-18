Изголовье кровати: как сделать его интереснее, чем обычная деревяшка

Текстиль

Это самый простой и действенный способ для украшения кровати, который может быть использован в различных вариантах: начиная с обычной драпировки и заканчивая текстильным панно или панелями. Помнить при этом нужно всего три вещи: ткань должна легко сниматься для стирки, она должна быть приятной на ощупь и очень желательно быть пыле- и грязеотталкивающей.

Ширмы

Обычно ширмы используются для того, чтобы что-нибудь скрыть, но нам, кроме стены, скрывать нечего. Поэтому ширму можно просто поставить за кровать или же, если вам не нравится этот вариант — прикрепить ее за кроватью прямо к стене. Лучше всего будет смотреться нечто темное на светлом (или наоборот).

Обои

Обои — это такой универсальный предмет, которому находится место буквально в любой ситуации. Например, совсем недавно DELFI писал о том, что небольшой кусок понравившихся обоев можно вставить в рамку и отлично вписать в интерьер. В случае с изголовьем кровати работает тот же принцип — выбираете кусок обоев с понравившимся вам принтом и наклеиваете его на изголовье. Если у вас завалялось несколько сочетающихся между собой кусков — сделайте коллаж.

Деревянные панели

Если ваш интерьер выдержан в индустриальном стиле или стиле кантри, то для украшения изголовья (или даже вместо него) можно использовать деревянную паллету, парочку старых амбарных досок, деревянные ставни или даже двери.

Фотографии

Фотографии — отличный вариант декора в любой комнате и в любом интерьере. Так что спальня и кровать здесь не являются исключением. Главное выбрать те снимки, на которые вам будет приятно смотреть, ложась в кровать, и которые будут вызывать у вас приятные воспоминания.

Трафареты и картон