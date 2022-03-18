Портал недвижимости: украинцы увеличивают спрос на арендную недвижимость, цены растут

В пресс-релизе портал ссылается на статистические данные — с конца февраля интерес к предложениям аренды вырос более чем в два раза. Глава City24 Карин Ноппель-Кокеров прогнозирует, что скоро в крупных городах возникнет нехватка квартир со средней и дешевой ценой.