18.03.2022, 09:30
Портал недвижимости: украинцы увеличивают спрос на арендную недвижимость, цены растут
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Согласно статистике портала недвижимости City24.ee, из-за прибывших в Эстонию из Украины военных беженцев растет спрос на арендную недвижимость, что, в свою очередь, приводит к росту цен, пишет dv.ee.
В пресс-релизе портал ссылается на статистические данные — с конца февраля интерес к предложениям аренды вырос более чем в два раза. Глава City24 Карин Ноппель-Кокеров прогнозирует, что скоро в крупных городах возникнет нехватка квартир со средней и дешевой ценой.
По данным портала, наиболее востребованы 1- и 2-комнатные квартиры со стоимостью аренды до 400 евро. Именно в этом сегменте количество свободных квартир уменьшается быстрее всего.