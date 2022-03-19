ФОТО | До и после: как совместить гостиную и спальню в одной комнате

Комнаты была разделена на две части, в одну помесились предметы первой необходимости для двух девочек-подростков. В качестве спального места была выбрана просторная кушетка, которую можно использовать как двуспальную кровать, а также как диван, когда приходят гости и им нужно место.

Открытые полки не только делят пространство, но и являются хорошим местом для хранения вещей. Вместо того, чтобы класть вещи россыпью на полку, стоит хранить их в коробках с единым стилем — так комната всегда будет выглядеть опрятно и организованно. Кроме того, коробки заполняют пустое место на полке, создавая при этом больше уединения в комнате. Перегородку можно украсить растениями и другими аксессуарами или дополнить по индивидуальным потребностям — добавить ящики, вешалки, полки для обуви и прочее.

Использование открытых стеллажей — один из лучших способов разделить комнату. “ Такое решение позволяет разделить пространство на несколько частей в спальне, гостиной и домашнем кабинете. В доме с детьми всех возрастов безопасная мебель является приоритетом. Поэтому стоит выбрать прочную потолочную стеллажную систему, позволяющую максимально использовать высоту помещения и установить систему вне зависимости от того, есть в помещении свободные стены или нет,”- говорит Кастро.

“Неправильное использование пространства — распространенная ошибка в таких “два в одном” комнатах. Чтобы этого избежать, помещение просто необходимо правильно и функционально спланировать. Правильно подобрав мебель, любое пространство можно использовать для нескольких разных занятий одновременно,”- сказал Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA.

Kоманда дизайнеров интерьеров IKEA взялась за преобразование квартиры с двумя спальнями в жилое пространство для матери и ее пятерых детей, которым до сих пор не хватало места и уединения. Одну из комнат площадью 24 квадратных метра предполагалось переоборудовать в гостиную и спальню с тремя удобными кроватями, местом для учебы и кладовой.

“Для экономии места стоит выбирать в комнату мебель с несколькими функциями. Кушетка — идеальное решение для комнат с ограниченным пространством, так как занимает меньше места, чем двуспальная кровать. Кушетка все же намного удобнее, чем раскладной диван, ведь матрас можно подобрать по личным предпочтениям. Вы также можете легко превратить кушетку в диван, добавив несколько мягких подушек в качестве спинки,”- сказал руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA.

При таком пространственном решении в комнате осталось место для рабочего уголка, которого раньше не было.

Создай уютную атмосферу

Функциональная мебель делает жизнь комфортнее, помогает хранить все необходимое и предотвращает беспорядок. Однако этого недостаточно для создания приятной домашней атмосферы. Дом должен быть отражением нас самих и местом, где мы чувствуем себя комфортно и безопасно. Добиться этого помогают различные аксессуары и элементы интерьера.

“Уют начинается с освещения и текстиля. Смело используйте более яркие и менее распространенные цвета, потому что так вы найдете очень игривые и уникальные решения. Пространство на картине стало намного живее благодаря различным оттенкам зеленого цвета, которые мы видим в виде штор, подушек, стульев, покрывал и растений,”- объясняет дизайнер.

Правильное освещение также играет важную роль в доме. Однако, разделив одну комнату на две, на потолке можно было установить только один светильник, который не давал бы достаточно света всей комнате. Здесь полезно присмотреться к лампе с несколькими проводами и источником света, который можно поднять в подходящее место в комнате с помощью крючков, прикрепленных к потолку. Также можно использовать дополнительные световые решения, например, уютный настенный светильник или настольную лампу для учебы.

Балкон это дополнительное пространство